新北中和警分局積穗派出所警員陳佩蓉關心轄區內獨居長者。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北中和警分局積穗派出所警員陳佩蓉來自金門，為警專33期畢業，由於年節金門機票一位難求，與金門家人相隔兩地聚少離多。陳員有感親情的可貴，特將日前警友站送來之柚子捨不得吃掉，與轄區獨居長者分享，一起溫馨過中秋節。

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