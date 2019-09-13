溫馨中秋節 女警關心轄區獨居長者 22:302019/09/13 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北中和警分局積穗派出所警員陳佩蓉關心轄區內獨居長者。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北中和警分局積穗派出所警員陳佩蓉關心轄區內獨居長者。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真） 新北中和警分局積穗派出所警員陳佩蓉來自金門，為警專33期畢業，由於年節金門機票一位難求，與金門家人相隔兩地聚少離多。陳員有感親情的可貴，特將日前警友站送來之柚子捨不得吃掉，與轄區獨居長者分享，一起溫馨過中秋節。 (中時 ) #金門 #長者 #中秋節 #獨居 #轄區 也許您會感興趣 推薦閱讀 中秋節連假車潮現中市警方實施交管抓酒駕 17:022019/09/09 社會 中秋節 毛小孩也有專屬月餅 04:102019/09/10 財經要聞 傳郭台銘中秋節發退黨聲明 郭幕僚嚴正否認 12:292019/09/10 政治 中秋節連假16處省道易塞 第二天出遊最多 13:142019/09/10 生活 烤肉歡慶中秋節 這樣吃才健康盡興 16:492019/09/11 生活 逢中秋節烤肉 海鮮食材齊聲喊漲 18:232019/09/11 生活 南園里舉辦長者健康促進課程 為期12週邀集長者做運動 23:082019/09/11 生活 朱立倫巧借中秋節 籲郭王團圓萬事興 23:352019/09/11 政治 南園里舉辦長者健康促進課程 為期12週邀集長者做運動 03:152019/09/12 生活 蔡賴秋節同框談合作？ 蔡：中秋節就是中秋節 11:442019/09/12 政治 社會熱門新聞 管中閔判決招議？ 石木欽聲明：鬥爭下犧牲品 - 刑案 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 蔡英文士林宮廟參拜 場外轎車撞重機騎士不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。