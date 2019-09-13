第二波秋冬國旅補助的夜市抵用券將於下周一(16日)上路，之前傳出知名夜市無法使用，在經濟部急催之下，目前已共有83處夜市列入適用名單，包括士林夜市、景美夜市、宜蘭羅東夜市都重新補報，民眾已可以用抵用券。

政府國旅補助，只要自由行旅客住宿交通部觀光局登錄旅宿，除每房優惠1000元外，另再發給夜市抵用券200元。經濟部表示，抵用券由民眾住旅宿時一併發放，每張面額50元，使用時不可要求退除餘額。

經濟部表示，在要求地方政府補報後，像是士林、景美、大龍街、羅東夜市等都已重新提報，擴大使用範圍。不過也有屏東瑞光夜市等選擇退出，目前總共有83處夜市適用。該部仍爭取瑞光還是能夠加入，所以總數還可能增加。

抵用券預計使用到12月31日止，但如果需求數量超過時，會公告發放截止日期。經濟部說，民眾拿到抵用券，要注意後面是有蓋戳印，適用地區範圍是否清楚。

(中時 )