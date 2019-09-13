彰化「蛋黃酥之亂」才剛下檔，「宮廟帽之亂」緊接著上映？被勇奪世錦賽三鐵23歲冠軍選手埃登（Gustav Iden）譽為具有神祕力量、為他帶來好運的彰化埔鹽順澤宮鴨舌帽，一夕爆紅。因為太熱門，截至13日為止登記數量竟已突破2.4萬頂，由於廠商趕工不及，必須等到10月下旬才領得到，而彰化縣長王惠美下午利用跑行程空檔前往廟裡參拜，也因為未事先登記，險些撲空領不到帽子！
帽子一夕爆紅，不僅成為全球體壇焦點，更成為一帽難求的超級搶手貨，9日當天預約登記索取帽子的數量就破千頂，廟方志工婆婆媽媽電話接到手軟，最後不得不從每人限制登記10頂、5頂，一路降到一個名字只能登記一頂，但詢問登記的情況，還是超乎預期踴躍；現在廟方到晚間8點後幾乎已不敢再接聽電話。
12日下午2點，首批帽子開放領取後，一開始也出現零星亂象，晚登記卻先來的人就先領走，導致先登記的拿不到，還有人意圖把供拍照、打卡用的展示陳列帽偷渡走；加上沒有身分查核機制，也有人冒名領帽子，最後廟方緊急開會，只好再增加幾道手續關卡，報到、比對登記資料後領號碼單再憑單領帽。第一天發出1800頂，今天第二天發光1200頂，明天預計發放1000頂。
順澤宮主委魏信顧今晚受訪時難掩疲憊，他說帽子太搶手，為了防止山寨帽，廠商到貨後每一頂帽子都要蓋押神明大印，管委會幹部漏夜蓋印，11日晚間趕工到深夜12點，昨晚、今晚都得忙到11點，一早六點就又得到廟裡打點、準備，真的都累壞了。
魏信顧說，大家一連三個晚上拚命蓋印章，他想讓大家回家休息、睡飽一點，所以14日8點才開始發帽子；由於廠商也要讓員工放假過節，中秋節加班半天後就下班，傍晚送完貨後下禮拜才會再生產，擔心接下來一連3天沒帽子可發，煩惱到差點失眠；最後決定周六發1000頂、周日和周一各發500頂。
據悉，王惠美13日下午3點左右也專程前往順澤宮參拜，但因為沒有登記，無法拿到帽子，最後只能借用身邊民眾剛領到的帽子拍照，場面有些尷尬。
對此，埔鹽鄉代會前主席顏錫寬出面澄清，因為每天仍有許多民眾到廟裡預約登記，廟方為求公平起見，只能跟縣長說抱歉；但他其實早在9日第一天，就以個人名義登記並領取，還另外加工繡上縣長、鄉長等人名字，成為個人專屬的訂製款宮廟帽，將會親送到縣府。
「有看過哪家廟是主委、爐主和全體幹部都跳下來手工趕工到半夜的嗎？」總幹事陳守欽說，大家真的盡力了，在廟裡幫忙的幹部都是平均年齡六、七十歲的阿公阿嬤，被操到歪腰、全身痠痛，因為主委說這是「帝爺公給大家的考驗」，只能咬牙繼續撐下去。
陳守欽強調，每一頂帽子都是正宗MIT，由鹿港配合多年的廠商製造，絕非庫存、也非整貨櫃輸入的大陸貨，所以製作上都需要時間；廟方很高興能與全台各縣市這麼多民眾結緣，也不要求來參拜一定要添香油錢，但希望大家多些體諒、和耐心，最後一定都能拿到帽子。
廟方還透露，周日當天發的帽子非常有特色，側邊是由贊助者印上IRONMAN 70.3 World Championship的聯名冠軍帽，當天限量發放500頂給有登記的幸運者，另外贊助者自行發起「一起騎車來埔鹽順澤宮」活動，每車即可領取一頂帽子，限量300頂。
(中時 )
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