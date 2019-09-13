晚間時分，四處都在烤肉，但順澤宮廟前廣場燈火通明，廟方搭起臨時帳棚要應付前來領取鴨舌帽的人龍。（謝瓊雲攝）

埔鹽鄉前代表會主席顏錫寬表示已經幫彰化縣長王惠美準備好宮廟帽。（謝瓊雲攝）

顏錫寬以個人名義登記領取了五頂帽子要分送多名地方首長，還貼心另外繡上姓名，成為個人專屬的訂製款。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左3）13日中秋節下午3點利用行程空檔，低調到順澤宮參拜，不料因為沒有事先登記，無法領取帽子，只能拿民眾提供的宮廟帽拍照留念。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

有地方人士贊助聯名款冠軍帽，帽緣還打印了三鐵世錦賽「IRONMAN 70.3 World Championship」字樣，500頂由廟方發放，另外限量300頂由參加「一起騎車來埔鹽順澤宮」自行車騎士們免費領取。（謝瓊雲攝）

彰化「蛋黃酥之亂」才剛下檔，「宮廟帽之亂」緊接著上映？被勇奪世錦賽三鐵23歲冠軍選手埃登（Gustav Iden）譽為具有神祕力量、為他帶來好運的彰化埔鹽順澤宮鴨舌帽，一夕爆紅。因為太熱門，截至13日為止登記數量竟已突破2.4萬頂，由於廠商趕工不及，必須等到10月下旬才領得到，而彰化縣長王惠美下午利用跑行程空檔前往廟裡參拜，也因為未事先登記，險些撲空領不到帽子！

帽子一夕爆紅，不僅成為全球體壇焦點，更成為一帽難求的超級搶手貨，9日當天預約登記索取帽子的數量就破千頂，廟方志工婆婆媽媽電話接到手軟，最後不得不從每人限制登記10頂、5頂，一路降到一個名字只能登記一頂，但詢問登記的情況，還是超乎預期踴躍；現在廟方到晚間8點後幾乎已不敢再接聽電話。

12日下午2點，首批帽子開放領取後，一開始也出現零星亂象，晚登記卻先來的人就先領走，導致先登記的拿不到，還有人意圖把供拍照、打卡用的展示陳列帽偷渡走；加上沒有身分查核機制，也有人冒名領帽子，最後廟方緊急開會，只好再增加幾道手續關卡，報到、比對登記資料後領號碼單再憑單領帽。第一天發出1800頂，今天第二天發光1200頂，明天預計發放1000頂。

順澤宮主委魏信顧今晚受訪時難掩疲憊，他說帽子太搶手，為了防止山寨帽，廠商到貨後每一頂帽子都要蓋押神明大印，管委會幹部漏夜蓋印，11日晚間趕工到深夜12點，昨晚、今晚都得忙到11點，一早六點就又得到廟裡打點、準備，真的都累壞了。

魏信顧說，大家一連三個晚上拚命蓋印章，他想讓大家回家休息、睡飽一點，所以14日8點才開始發帽子；由於廠商也要讓員工放假過節，中秋節加班半天後就下班，傍晚送完貨後下禮拜才會再生產，擔心接下來一連3天沒帽子可發，煩惱到差點失眠；最後決定周六發1000頂、周日和周一各發500頂。

據悉，王惠美13日下午3點左右也專程前往順澤宮參拜，但因為沒有登記，無法拿到帽子，最後只能借用身邊民眾剛領到的帽子拍照，場面有些尷尬。

對此，埔鹽鄉代會前主席顏錫寬出面澄清，因為每天仍有許多民眾到廟裡預約登記，廟方為求公平起見，只能跟縣長說抱歉；但他其實早在9日第一天，就以個人名義登記並領取，還另外加工繡上縣長、鄉長等人名字，成為個人專屬的訂製款宮廟帽，將會親送到縣府。

「有看過哪家廟是主委、爐主和全體幹部都跳下來手工趕工到半夜的嗎？」總幹事陳守欽說，大家真的盡力了，在廟裡幫忙的幹部都是平均年齡六、七十歲的阿公阿嬤，被操到歪腰、全身痠痛，因為主委說這是「帝爺公給大家的考驗」，只能咬牙繼續撐下去。

陳守欽強調，每一頂帽子都是正宗MIT，由鹿港配合多年的廠商製造，絕非庫存、也非整貨櫃輸入的大陸貨，所以製作上都需要時間；廟方很高興能與全台各縣市這麼多民眾結緣，也不要求來參拜一定要添香油錢，但希望大家多些體諒、和耐心，最後一定都能拿到帽子。

廟方還透露，周日當天發的帽子非常有特色，側邊是由贊助者印上IRONMAN 70.3 World Championship的聯名冠軍帽，當天限量發放500頂給有登記的幸運者，另外贊助者自行發起「一起騎車來埔鹽順澤宮」活動，每車即可領取一頂帽子，限量300頂。

(中時 )