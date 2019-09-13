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「家有一老，如有一寶！」用在阿根廷身上太適合！靠著39歲老將史科拉貢獻28分、13籃板的雙十數據，阿根廷13日在男籃世界盃準決賽，以80比66力挫前役淘汰美國的法國，隊史第2次闖進世界盃金牌戰，15日將跟西班牙爭金。

阿根廷一開賽就靠史科拉包辦7分，打出10比2的漂亮開局，不過法國也在拉貝里連進兩顆三分球帶領下，逐漸縮小落後差距，打完首節，阿根廷21比18小幅領先，光在首節，史科拉就摘10分，儼然變成阿根廷的「絕對主將」。

上半場就在卡帕索槍響同時投進三分球結束，阿根廷取得39比32領先，法國上半場處於苦追窘境的主因，是前役擊退美國最大功臣戈貝爾徹底失常，上半場只有投1中0，僅靠罰球拿到1分，也讓法國的攻勢始終沒有辦法真正打開。

法國後衛佛尼爾突破阿根廷防線，準備伺機傳球。(路透)

來到第3節，阿根廷的火力更加猛烈，一口氣擴大領先差距到15分，對於法國更不利的消息是，主力射手佛尼爾竟在第3節還剩1分43秒吞下個人第4犯，法國進攻更加受阻，前3節打完，阿根廷仍以60比48大幅領先法國。

儘管法國仍想追分，可惜史科拉末節再次發威，個人連進兩顆三分球，表現彷彿回春，也把雙方差距一口氣擴大到15分，形勢對法國越來越不利，來到最後1分57秒，史科拉兩罰俱中，幫助阿根廷76比60領先，勝負提前底定。

上次阿根廷闖進世界盃決賽，是在2002年美國世錦賽，如今相隔17年重返世界盃金牌戰，除了史科拉當居頭號功臣，戴克也拿13分，卡帕索12分、7籃板及6助攻；法國則以佛尼爾與尼里基納各拿16分最高，可惜如今只能跟澳洲爭銅。

(中時電子報)