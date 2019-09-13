3天前(10日)多名高雄市民進黨立委、議員結伴到鳳山行政中心踢館，要韓國瑜自己下台，沒想到韓國瑜反將一軍，本人現身迎戰，嚇得綠營面面相覷，不知所措，對此國民黨新北市議員葉元之在節目上大酸：「吉娃娃」。

面對10多名綠營立委、議員與民代聯合踢館，韓國瑜直接下樓到大門口「迎接」，說：「有貴賓來我當然要招呼」，更霸氣嗆「坐下來喝咖啡聊啊，怎麼都沒人跟過來？包君滿意，歡迎歡迎」，讓在場綠營人士個個你看我我看你，不知如何是好，猶豫許久才跟著韓國瑜入室。

葉元之在政論節目《新聞面對面》上對此大酸綠營人士，直說這就是吉娃娃，葉說，吉娃娃就是吼叫的時候特別大聲，但真的碰到敵人就傻了，讓在場來賓笑翻。

其實早在去年，不少急獨派人士與「覺青」偏激言論就引起網友反感，PTT有鄉民率先稱之「台獨吉娃娃」，認為這些台獨人士跟吉娃娃相似，猛力吠叫，遇到事情就縮起來，後被許多網友與名嘴廣泛引用。

(中時電子報)