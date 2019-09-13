義大利南部羅馬以東的莫利塞大區（Molise），因轄下106個村鎮人口不斷流失，宣布將支付超過2.77萬美元（約台幣84萬），拜託外地人搬進來，以避免社區凋零。

參與這項方案的新住民，每個月可以請領700歐元（約台幣2萬4千元），且一領就是3年。這筆款項，主要是協助他們在莫利塞這個以綠茵地，絕美雪山景致與橄欖樹聞名的區域。

不過這些人不能光領錢不辦事，他們必須承諾在當地做小生意，以對當地經濟做出貢獻。想出這招的莫利塞議員提迪斯奇告訴美國有線電視新聞網（CNN），他希望當地能重振當地，讓莫利塞復活，「不能讓這麼美的村莊變成鬼鎮，我們必須守護我們的根。」

這項方案將於16日起跑，尤其歡迎有子女的年輕夫妻申請。提迪斯奇來自人口僅700人的小村落佛朗明哥。他表示，無法坐視傳統與具歷史意義的地標就此被人遺忘，計畫的目標就是刺激當地經濟，新住民要做什麼生意都可以。

自2014年以來，該區人口縮水9千人，如今僅剩30萬5千人，成為全義大利人口流失最嚴重的區域之一，136個村落中，106個人口少於2千。

(中時電子報)