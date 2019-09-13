韓宜邦（右）和楚宣在劇中有感情戲。（民視提供）

韓宜邦（右）和楚宣在預告中激吻。（翻攝自民視）

楚宣（右）和張家瑋打架戲。（民視提供）

楚宣和張家瑋打架戲。（民視提供）

楚宣（左）和張家瑋戲外互動還不錯。（民視提供）

楚宣在八點檔《大時代》劇中愛上妹妹王瞳的老公韓宜邦（Junior），兩人關係從曖昧到光明正大，昨晚播出吻戲讓觀眾直說「感覺有放真感情」。

楚宣說，韓宜邦劇中醉酒，沒想到真實拍戲時，反而是她喝了一杯威士忌再上，讓韓宜邦笑說跟楚宣kiss好像在品酒。楚宣進一步說，拍吻戲前只顧著要藉酒壯膽，沒想到忘記刷牙，讓口中的蔥蒜味「原汁原味」的讓韓宜邦品嚐。

在《大時代》獻出第一次吻戲的楚宣，笑說只和韓宜邦吻過，所以沒有其他人可以比較，加上當天這場重頭戲，她緊張到前一天失眠，近期劇情鋪陳讓她演得過癮，因為現實生活中根本不可能發生。面對網路抨擊聲浪，楚宣選擇不看，因為知道粉絲只是入戲太深，不會在意。

她跟韓宜邦有不少對手戲，另一位張家瑋則使出渾身解數痛打楚宣。劇中楚宣被抓到跟韓宜邦開房間，張家瑋要打楚宣，一度不敢出力，後來楚宣要她放膽用力打，才讓爭吵戲拍完。只不過被稱「小隻馬」的張家瑋，其實力大無窮，劇中她把楚宣推到床上，直接推出鏡頭，讓全場笑翻，也被現場工作人員笑說根本像正宮在打小三一樣，狠勁十足。

(中時 )