前高雄縣長楊秋興臉書發文批韓，質疑國民黨初選充滿偏袒、算計與造假，憂憤2020一盤好棋被韓的私心、貪圖大位毀了；對此，韓國瑜競選辦公室回應表示，楊該憂憤的不是國民黨展現出來的團結之心，而是自身的氣度。

楊秋興針對昨日國民黨「團結、奮鬥、救中華民國」的報紙廣告在臉書發文，透露8月15日他退黨時，前總統馬英九和他通了電話，他向馬表示，「硬要說是我看不起韓，精準來說是憂憤，原本2020一盤好棋被韓的私心、貪圖大位毀了，讓蔡英文有死灰復燃的機會」。

韓競辦對此表示，選舉應為君子之爭，而非攻訐抹黑，網路散布許多不實的初選資訊，已傷害黨內團結，期盼所有支持者理性檢視，切勿聽信各種不實的訊息。

競辦也回批楊秋興，在該團結的時刻，卻刻意分化、妖言惑眾，「楊前縣長該憂憤的並非國民黨所展現出來的團結之心，而是自身的氣度」。

楊秋興事後對媒體表示，馬英九會與其他黨內大老連署刊登廣告呼籲團結，「應該很無奈吧」、「很多大老都很無奈簽名」，韓競辦回應表示，韓市長與馬總統溝通管道一直都很流暢，世上本無事，庸人自擾之，請楊前縣長勿自行過度揣測。

(中時 )