巴西里約熱內盧（Rio De Janeiro）一間醫院今天傍晚發生火災，消防人員指出，大火已造成至少10人喪命。

路透社報導，里約熱內盧的巴迪姆醫院（BadimHospital）陷入火災濃煙時，院內職員紛紛使用輪椅將病患推出醫院外。

里約熱內盧市的消防部門指出，大約有90名病患被轉到其他醫院。

這場火警發生在當地時間傍晚6時30分左右，火勢在2小時後被撲滅。

(中央社)