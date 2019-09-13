巴西里約熱內盧醫院火災 至少10人喪命 22:192019/09/13 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 巴西里約熱內盧（Rio De Janeiro）一間醫院今天傍晚發生火災，消防人員指出，大火已造成至少10人喪命。 路透社報導，里約熱內盧的巴迪姆醫院（BadimHospital）陷入火災濃煙時，院內職員紛紛使用輪椅將病患推出醫院外。 里約熱內盧市的消防部門指出，大約有90名病患被轉到其他醫院。 這場火警發生在當地時間傍晚6時30分左右，火勢在2小時後被撲滅。 (中央社) #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 非法入學 康寧生26撤學籍10待調查 04:102019/09/09 生活新聞 八極拳揚威國際 10歲小將新唐人武術大賽勇奪銅 16:592019/09/09 生活 自營商轉賣 10檔仍逆勢大買 04:102019/09/10 證券．權證 太保推有機米 2產銷班入選10大 04:102019/09/10 地方新聞 10歲大內高手 新唐人武術賽奪銅 04:102019/09/10 地方新聞 家樂福第二波山竹 明限量10家店開賣 16:012019/09/10 財經 山竹產季倒數 家樂福空運560公斤10分店限量賣 17:202019/09/10 生活 舒子晨水下10米秀雪乳 火辣身材太犯規 17:322019/09/10 娛樂 BELLAVITA 10周年好事成雙 梁家姊妹攜手歡慶 20:392019/09/10 消費 BELLAVITA 10周年 梁家姐妹：下個10年先拚百億業績 21:302019/09/10 財經 國際熱門新聞 就不甩！凱特威廉不守王室這規定 - 國際 袋熊便便為何是方形？ 台灣人奪搞笑諾貝爾獎 - 國際 日本豬瘟疫情失控 關東也淪為疫區 - 國際 獨孤求敗？任正非這超大膽提議 外媒：少有先例 - 國際 斷交成定局？索國跨黨報告建議 這時與陸建交 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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