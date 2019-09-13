郭富城今晚中秋節四度攻蛋，在台北小巨蛋舉辦「舞林密碼」演唱會，相隔7年開唱，這段期間結婚當爸的他，不僅舞技、容貌沒變，還增添幽默風趣！郭富城說：「7年沒回來台灣開演唱會，大家還是這麼熱情，聽到大家的歡呼聲及掌聲，對我來說真的是福氣！」當年從台灣紅回香港的他，特別安排台北限定曲目，包括〈對你愛不完〉等歌，是這套巡演之前14場沒唱過的，他感性地說：「我的初心沒變過，還是那麼愛台灣歌迷，一直都是！」

郭富城今穿黃色羽毛披肩、晶亮條紋褲，搭配銀色半遮面的網紗面罩從舞台中央升起，獨舞〈舞士精神〉揭幕，舞姿手勢到位、毫不偏差，更顯出道34年的「舞王」英姿不減；第二段落上演特技橋段，8個發亮的圓環出現台上，郭富城與舞者熟練地在鐵環間穿梭演出，他還坐上鐵環，雙腳平舉隨著圓環轉動到舞台各邊，姿態、線條宛如體操選手般優雅。

郭富城今晚在台北小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

獨舞〈狂野之城〉時，身材維持數十年如一日的郭富城，扭腰擺臀High翻全場；他幽默地拿「三寶哏」與滿場1萬2000名觀眾互動，開心表示：「這次演唱會有智能舞台，當然也要搭配『智能三寶』，三寶是送的，不用錢的！我們要節儉，應花得花，不應花就別花。」將螢光棒、觀眾掌聲及歡呼聲命名為「三寶」，邀全場高喊「強」字，郭富城故作「綜藝摔」，舖哏獻唱〈強〉，非常逗趣。

「舞林密碼」的舞台突破傳統固定舞台框架，五座長方形舞台組成一座航空母艦，其中三座可獨立360度自轉，舞台地面、兩側皆安裝LED螢幕，正面呈透明，不僅可看見舞者在裡面跳舞，可以全方位多角度配合視覺特效；演唱會中場，3D立體智能舞台化身高速列車，3節列車先連結後分開，接著又各自獨立旋轉，郭富城與舞者時而在車頂上，時而進入透視車體舞動，穿梭其中，前所未見的場面令人震撼！

郭富城今晚在台北小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

安可曲前，舞台搭配閃爍的LED燈宛如星空，郭富城說：「今天是中秋節，有星星當然要有月亮，希望大家把手機打開用手機星光，陪我一起來唱這首特別為了今天特別為大家準備的〈月亮代表我的心〉。」郭富城的老婆及孩子今愛相隨，隱身台下共度佳節！「舞林密碼」明晚還有一場，二場門票完售預計吸引2萬4000位觀眾欣賞，總票房約7920萬。

郭富城今晚在台北小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

(中時 )