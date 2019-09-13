20190909中天新聞 致詞遭韓粉打斷 韓致電3次致歉 馬：不放心上

前總統馬英九日前在韓國瑜造勢場上被韓粉噓下台，國民黨議員徐巧芯為此極力為馬英九叫屈。而她今晚在政論節目上講到「不知道大家為什麼說我會寧冒韓粉灌爆出征之苦，還要被一個大家所認為已經過氣的政治人物…幫他發言」，一度情緒失控，當眾哽咽淚灑攝影棚。

徐巧芯今晚在政論節目上為馬英九叫屈，哽咽表示：「不知道大家為什麼說我會寧冒韓粉灌爆出征之苦，還要被一個大家所認為已經過氣的政治人物…幫他發言。」

她強忍淚水說，自己是馬的幕僚，最常罵馬的一句話就是「跟馬英九好沒有用，跟馬英九好有什麼好的？最好是不要跟他好，因為你不跟他好，他也會幫你，你跟他好他也會幫你，所以你幹嘛浪費時間跟他好？你對他壞一點啊，所以他就是這樣子的一個人。」而一旁來賓葉元之的表情也成為網友討論焦點。

不過葉元之也說，其實韓國瑜、馬英九兩個大人本身沒問題，現在就是雙方陣營，「譬如像說我也覺得說有韓粉或韓國瑜這邊，我們也不要一直去講馬總統，我覺得馬總統願意站到台上，就是呼籲大家支持韓國瑜，這就已經很有象徵意義。」

(中時電子報)