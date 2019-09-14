火箭「大鬍子」哈登又惹禍了！哈登今年8月在洛杉磯比佛利山租下一棟價值3000萬美元豪宅，當作移地訓練基地，卻在1周內連開兩次派對，徹底惹火房東桑托皮特羅，除了控告哈登詐欺，更索討30萬美元(約台幣925萬)賠償金。

由於火箭在新球季陣容變動不小，才在今年8月前往加州大學洛杉磯分校進行移地訓練進行磨合，所以哈登才跟桑托皮特羅租下這間擁有8個臥室、10套衛浴的豪宅，時間從8月11日到18日，沒想到他竟在1周內連續舉辦兩次派對。

根據桑托皮特羅透露，哈登跟他簽下短期租約，租金需要8.22萬美元，但在租約當中明確規定，哈登租用期間不得有超過7名成人同時出現在豪宅內，結果鄰居投訴哈登舉辦派對期間，至少都有15名成人在場，明顯違反合約規定。

所以桑托皮特羅以違約為由，跟哈登索取30萬美元(因為這棟豪宅每次舉辦派對要價15萬美元)，桑托皮特羅更相信哈登在簽約前，就知道自己會在豪宅舉辦派對，因此他還控告哈登詐欺，目前哈登不願私下和解，一切都到法庭上解決。

只是火箭前往洛杉磯進行季前移地訓練，然後哈登卻在短短一周內連開兩次派對，這樣的提前訓練會有效果嗎？恐怕要問哈登本人才知道了。

(中時電子報)