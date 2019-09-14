即使美陸在新一輪貿易談判前夕彼此互釋善意，先後延後實施報復性關稅，但華府仍緊咬大陸電信巨擘華為，對其出口管制仍未有放鬆跡象。然而，據日媒報導，雖然川普政府對華為出口限制自五月起部分生效，但事實上華為已有一份突破川普制裁的秘密計畫，其中指出華為要轉移供應鏈，積極開發非美國的替代產品來為其產品提供動力。

據《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）11日報導，自華為財務長孟晚舟案後，華為已感受不祥之兆，似乎已預見白宮恐加速對其制裁，迫使華為加速進行「脫鉤備戰」，而其主要應變計畫，主要為即加速與其他亞洲公司擴大合作規模。

報導稱，華為向亞洲的供應商表示，「提高你們的產量，我們將購買你們的產品」，而亞洲多家企業也收到類似的訊息。據報導，華為對晶片供應商的承諾是，在未來兩年保證高達80%的使用率。這清楚地說明瞭亞洲製造商獲得的好處有多大，以及美國同行面臨的風險有多大。

報導指出，例如在2019年的前幾周，華為公司的20名工程師秘密聚集到大陸最大的晶元包裝和測試公司─江蘇長江電子科技公司，進行設備升級並增加產能。報導指出，一名熟悉該公司的主管向日經表示，「這些華為員工每週工作近七天，從白天到晚上，挑剔和審查所有細節……嚴格要求當地公司儘快達到全球標準」，「老實說，就像進行戰時準備一樣」。

華為每年在其供應鏈上的支出超過700億美元，其中有110億至120億美元過去是在美國支出的。而到了五月川普正式對華為實施出口管制後，導致華為在美貨供部分需要美政府批准，此時華為也早已進入「戰爭狀態」。

一些供應商證實，華為多年來一直在暗中準備自己的技術，但尚未將其投入大規模使用。世界最大半導體分銷商大聯大控股（wpg holdings）高級副總裁表示，「我們看到陸國企與美國供應商脫鉤的明顯趨勢，現在這些計劃已經開始，沒有回頭路」。

(中時電子報)