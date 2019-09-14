現在網路交友都這麼開放，第一次見面的女孩就帶男生衝摩鐵？一名男子在交友平台認識一個女孩，相談甚歡兩人便約見面。誰知第一次見面女孩竟直接導航他到摩鐵，而且不用付錢、選房就直接殺進房間。正當男生以為可以「開封靈鳥」，誰知後續竟有超勁爆情節等著他。

一名網友在社群媒體Dcard發文，分享他朋友的「神奇遭遇」。原PO朋友在交友平台認識一個女孩，聊了一陣子後決定出來見面，約會當天女孩買了一堆吃的說要找個地方一起吃，接著把導航設好請原PO朋友跟著導航開。

怎知開著開著，目的地居然是一間汽車旅館，原PO朋友心想「是不是設錯了！」，但女孩卻叫他直接開進去，離奇的是，櫃檯人員竟叫他們直接進去，連錢都不用付！

在女孩指示下，最後來到了一個房間，女孩很熟練的下車關鐵門開房間....原PO朋友心想「難道我魯了6年的處男今天就要....」，正當他準備脫褲洗澡讓自己乾淨一點時，房間電話響起。

女孩接起：「喂～爸怎麼了？對啊！櫃檯姐姐跟你說的對吧？放心啦只是朋友，我們來吃東西看電影而已沒事的。不用擔心啦！好啦，我會保護自己的，拜拜喔！」

女孩掛掉電話後轉頭看著原PO朋友：「這是我家開的啦哈哈，外面太熱了來這邊吹冷氣看電影最棒了對吧？ 咦，你褲子怎麼了嗎？」

如此爆笑的情節，笑翻一堆網友，紛紛回應「女孩：如果你以後來 我幫你打折」、「打到骨折嗎」、「等等就是爸爸請櫃檯姊姊把套套拿進來」、「看來你的靈鳥要沉寂第7年了」、「笑死,千金不好好把握?」。

(中時電子報)