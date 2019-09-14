面對美國男籃在今年世界盃遭逢空前挫敗，勇士明星前鋒卓雷蒙格林搶在所有NBA球星之前明確表態，「我當然希望可以參加明年東京奧運，我想很多球員都想參加，所以競爭勢必空前激烈，但我希望自己能在最終12人名單之內！」

其實比起搶先表態想打奧運，格林當前最關心的，還是勇士在新球季的戰況，畢竟勇士今年夏天陣容變動很大，杜蘭特跳槽籃網，考辛斯也去了湖人，伊戈達拉、李文斯頓兩大替補主力走人，儘管如此，格林仍對全新的勇士充滿信心。

「我們仍然擁有一套很好的陣容，柯瑞是我們的領袖，另外我們也引進羅素，以及像是考利史坦這樣的年輕人，」格林表示，「至於我自己會在新球季打出最強能力，隨著克雷湯普生明年2月的回歸，沒有人想在季後賽碰上我們的。」

格林也對「甜瓜」安森尼到現在還沒找到新東家感到訝異，「我認為安森尼是非常了不起的球員，他擁有相當輝煌生涯，油箱內也還有不少油，如果安森尼今年在聯盟找不到一席之地，我會很吃驚，他比現在聯盟當中許多球員優異。」

(中時電子報)