原PO好說歹說，但對方心意已決，只好祝福並感謝對方2年來支持，未料半年後出車禍，車主竟跑回來要原PO負責 (圖／翻攝自爆怨公社)

車主好似賴皮的小孩，要求原PO幫忙繳保費負責 (圖／翻攝自爆怨公社)

對方不斷跳針糾纏，氣得原PO怒嗆「你就跟律師慢慢玩吧，祝你玩得開心」 (圖／翻攝自爆怨公社)

真的不要不信邪。一名保險員表示，自己有個客戶，保險期間2年都沒出意外，合約到期後決定不續保，還嗆「錢都被你們騙走」、「反正我也不會那麼衰」，沒想到半年後出車禍撞到人，對方還是律師，嚇得他回來求助，還要保險員負起責任。

網友在臉書《爆怨公社》分享對話紀錄，直說「這麼奇葩的車主真的百年難得一見」，透過對話可以看到，由於車險快到期，他便聯絡客戶續保事宜，沒想到對方回說「今年不續保，保2年都沒事，感覺太虧，錢都被你們公司賺走」，儘管原PO好言相勸，但對方心意已決，更嗆「保險公司都在騙錢，我也不會那麼衰出事，你不要再幫公司騙錢了」，原PO只好祝福對方，感謝2年來的支持。

未料半年後，這名車主真的出車禍，而且還撞到的還是律師，律師手被撞斷，嚇得他趕緊求救，私訊說「你車險有沒有幫我繳」，讓原PO超傻眼，回覆「老大，車險都半年前的事了，沒繳當然沒生效」，對方卻惱羞成怒，嗆「現在是怎樣，你們公司不幫我處理就是了？你沒幫我繳保費你要負責」，讓原PO也理智斷線，反嗆「出事前你說我們是騙子，現在出事還要我們負責？車子不是我的我還要幫你繳保費？車是我開的？人是我撞的？」，但對方依舊跳針回「你沒幫我繳保費你要負責」，氣得原PO怒嗆「你自己跟律師慢慢玩吧！祝你玩得愉快」。

不少網友看到笑翻，直說「好療癒啊」、「活該死好」、「誰不撞撞律師XDDD」、「這小屁孩吧」、「現世報真的馬上到」、「貪小便宜的下場」、「爽啦XDD」、「半夜看到一直笑」。

(中時電子報)