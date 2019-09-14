到了中秋節，就是要賞月吃柚子，但曾幾何時卻都演變成烤肉聚餐大會，不少人對此抱持疑問，推測會不會是「一家烤肉萬家香」的烤肉醬廣告興起的風潮，不過有網友整理出過往新聞，直指都是從新竹開始流行。

該名網友表示，他查證了歷年新聞，發現是先有中秋烤肉習慣，才出現烤肉醬廣告，因此中秋烤肉興起與廣告無關。他進一步查證發現，中秋月圓人團圓，不少親朋好友都會相約露營烤肉，因此在1982年就有此風氣，特別是在製作烤爐、烤肉器具工場的新竹地區，由於當年外修不景氣，廠商轉為內銷，用大降價換取薄利多銷，進一步帶動風氣。

也因此才有廠商瞄準中秋烤肉風氣，1986年「一家烤肉萬家香」廣告問世，進一步推動風潮，造成許多廠商跟進，才會演變至此。

不少網友紛紛表示：「長知識了」、「專業推」、「原來新竹人是始作俑者XD」、「我也記得小時候都是少數人在烤，後面就變全民運動了」。

(中時電子報)