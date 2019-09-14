針對前立法院長王金平未來的動向，文化大學新聞系主任胡幼偉指出，王金平要不然不選，否則就是離開國民黨自行參選。他認為，對國民黨總統參選人韓國瑜最有利的戰況是：王金平、郭台銘未合，各自參選。

胡幼偉在臉書分析說，若王、郭未合，各自參選，王、郭將會被定位為同一類人：為了當總統，不惜叛黨。未來兩人就會一直被並稱，郭的「經濟」味，就會被王的「叛黨」味沖淡許多，像大甲鎮瀾宮董事長顏清標的大義滅友文中，就是郭王並列。但郭又不好意思強調「我跟王不是同一類人」，他若敢這樣講，更凸顯「為當總統，大哥亦可除矣！」的現實，但不講這話，「叛黨二人組」的標籤則會死黏著郭，這會讓郭十分頭疼。

胡幼偉指出，王、郭若最後各選各的，也會讓大家質疑這兩人待人處事，對「自己人」都可以虛情假意到這種程度，那還能信任他們當總統嗎？而在候選人中，不道德的人愈多，就愈能凸顯名門正派的價值。因此從韓國瑜的角度來看，王、郭最好都參選，而且各選各的，而目前看來，局勢也正往這個方向發展。

(中時電子報)