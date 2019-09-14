第16屆北京電視節日前在北京中國國家會議中心舉行，中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江率領共41家影視業者參展及參訪。繼夯劇《我們與惡的距離》今年6月在上海電視節引起旋風，《我們不能是朋友》在北京電視節也成了風靡對岸的「爆款」台劇，男主角劉以豪聲勢扶搖直上，大幅海報在「台灣影視館」非常醒目，《與惡》則吸引非洲迦納大使館邀約，復甦中的台劇，多元風格將開拓新局面。

廣電公會理事長汪威江（右）與《與惡》製作人之一湯昇榮。洪秀瑛攝

今年大陸不得拍古裝宮鬥、奇幻、禁止翻拍和大IP政策下，北京電視節上除了《琅琊榜》王凱的古裝劇及流量小花楊紫2部時裝劇，少見大陸重量級作品。台灣夯劇《與惡》在「豆瓣」獲得9.5分高評價，創下近幾年華語劇最高分作品。《與惡》、《麻醉風暴2》製作人湯昇榮表示，《麻2》曾遠赴約旦取景，此次獲迦納大使館邀約，樂觀其成，大陸影視作品有豐富扎實度和多元性，陸方想結合台灣原創能力，看得出來積極拓展及進入國際市場旺盛企圖心。

《我們不能是朋友》在電視節的海報非常醒目。洪秀瑛攝

劉以豪繼電影《比悲傷更悲傷的故事》成票房破億男星，他與郭雪芙主演的電視劇《我們不能是朋友》豆瓣分數一度衝上8.3分，目前在騰訊及愛奇藝上架，2平台加起來的點擊粗估破10億人次。八大總經理王克捷表示，台灣就是要製作不同類型的影視作品才走得出去，恩喬依影視集團總經理賴聰筆認為，由於《與惡》、《我們不能是朋友》連帶發酵，台劇在大陸詢問度提高許多，漸漸產生擴散效應。

大陸廣播電視總局國際合作司兼港澳台辦主任馬黎（左起）、廣電公會理事長汪威江、恩喬依影視集團總經理賴聰筆在北京電視節互相交流。洪秀瑛攝

台劇未來這1年遍地開花，被視為是復興年，恩喬依影視集團繼《幸福一家人》後，將與《與惡》編劇呂蒔媛合拍台劇《她們創業的那些鳥事》，中天、黑劍製作《最佳利益》獲口碑、收視好評，新劇籌備中。胡宇威主演東森《王牌辯護人》海報在北京電視節首度曝光。TVBS和豐采節目製作公司推出《親愛壞蛋》，另有《粉紅色時光》及林心如、何潤東主演的《華燈初上》，緯來則有自製電視電影《綠蝴蝶》。

《華燈初上》明年上半年開拍，將由林心如、何潤東演出。洪秀瑛攝

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