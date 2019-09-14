國寶級歌仔戲天王楊麗花睽違16年強勢回歸，在台視推出新歌仔戲《忠孝節義》，13日釋出最新預告，楊麗花愛徒陳亞蘭扮演戰無不勝的晉國戰神趙朔，銳利雙眼炯炯有神、驍勇善戰騎馬英姿電暈女粉，就連一個甩披風動作，讓粉絲直呼「帥炸惹」。

陳亞蘭揭露劇中戰神造型巧思，「大多數戰神造型在設計時會戴上盔甲把臉遮住，提升武將的霸氣感，但楊阿姨別出心裁，親自設計戰神頭冠，認為我們女扮男裝更因露臉展現應有的英氣」。陳亞蘭又說，當楊阿姨親自幫她戴上戰神頭冠時，感受意義格外重大，「叮囑我要讓歌仔戲文化勇冠三軍，永久流傳。」

《忠孝節義》最新預告中，戰神陳亞蘭騎馬奔騰遠赴戰場，讓人看得熱血沸騰，陳亞蘭騎的這匹馬，就是摔倒楊阿姨的馬，「真兇找到了，徒弟來領教」。陳亞蘭描述自己上馬情形膽顫心驚，靠著撇步，把摔倒師父的馬兒馴服，展現戰神的威風凜凜，「這匹馬原本也想摔我，但我用後腳的力量把牠壓住，壓到牠臣服於我，馬欺負文人，但碰到戰神就俯首稱臣」。陳亞蘭說，當馬兒不受控狂奔時，一定要記得抱著馬的脖子，死都不能放，上馬時要抓著馬鬃或馬鞍，腳踏入馬蹬時也只能踏入三分之一，這樣被馬摔時才不會壓傷身體，「讓自己安全，也讓馬安全」。

陳亞蘭在《忠孝節義》演出晉國戰神趙朔，舉手投足有著一代武將驍勇善戰風範，預告一出吸引不少女粉暴動狂冒愛心，陳亞蘭打趣說，「週一到週五看《忠孝節義》，戰神夜夜入妳夢鄉」。《忠孝節義》將在9月24日每週一至週五起晚間八點台視播出，新戲播出之前，楊麗花曾在國家戲劇院演出的舞台劇《呂布與貂蟬》、《雙槍陸文龍》、《梁山伯與祝英台》、《丹心救主》，每週一至週五晚間八點台視播出。

陳亞蘭飾演戰神威風凜凜。麗生百合提供

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