莫允雯之前在《高塔公主》劇中，鄭茵聲飾演的鳥妹非常喜歡的小說男主角，便與現在劇中謝佳見飾演的小說家名字相同，都叫做白云飛。同為這兩部戲導演的朱峰，坦言是因為《高塔公主》讓他有了現在男主角白云飛的發想，所以邀莫允雯友情客串《男神時代》，讓她以高塔公主中的殷格麗身分現身，劇中還對謝佳見說到「我有一個好朋友她叫鳥妹（鄭茵聲飾），她是你的粉絲」。莫允雯跟謝佳見本來就認識，但之前一直沒機會一起拍戲，所以也覺得是難得機會。
顏毓麟在劇中飾演葉星辰已過世的前男友，本集劇情，以「前男友雙胞胎」的身分回歸，看似也對葉星辰用情多年，在劇中一人分飾兩角，錯綜複雜的感情線與人物設定也引起網友熱議。顏毓麟笑虧跟葉星辰前後要用兩種不同身分對戲，感覺很複雜。「我跟星辰本來就認識，跟她對戲也很舒服自在，現在這個角色大多都是跟星辰吃好料，相比一開始前男友的角色就虐得多了」。圖/東森
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。