莫允雯之前在《高塔公主》劇中，鄭茵聲飾演的鳥妹非常喜歡的小說男主角，便與現在劇中謝佳見飾演的小說家名字相同，都叫做白云飛。同為這兩部戲導演的朱峰，坦言是因為《高塔公主》讓他有了現在男主角白云飛的發想，所以邀莫允雯友情客串《男神時代》，讓她以高塔公主中的殷格麗身分現身，劇中還對謝佳見說到「我有一個好朋友她叫鳥妹（鄭茵聲飾），她是你的粉絲」。莫允雯跟謝佳見本來就認識，但之前一直沒機會一起拍戲，所以也覺得是難得機會。

莫允雯化身《高塔公主》殷格麗客串。

顏毓麟在劇中飾演葉星辰已過世的前男友，本集劇情，以「前男友雙胞胎」的身分回歸，看似也對葉星辰用情多年，在劇中一人分飾兩角，錯綜複雜的感情線與人物設定也引起網友熱議。顏毓麟笑虧跟葉星辰前後要用兩種不同身分對戲，感覺很複雜。「我跟星辰本來就認識，跟她對戲也很舒服自在，現在這個角色大多都是跟星辰吃好料，相比一開始前男友的角色就虐得多了」。圖/東森

顏毓麟（左）劇中一人分飾兩角，右為葉星辰。

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