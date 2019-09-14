中秋節團圓賞月吃烤肉，高雄市長韓國瑜也特地開直播祝賀民眾中秋節快樂，然而話鋒一轉，韓聊起了民進黨意圖罷免自己一事，在直播中正面反擊，說出「他們以為韓國瑜是小孬孬，我開大門走大路，是頂天立地男子漢，要罷免放馬過來，我自己簽」。

韓國瑜表示，想罷免他的人充滿政治算計，按照選罷法規定，任期滿一年才能罷免，但這些人在外面敲鑼打鼓喊罷免，於法不合，圖的就是打擊韓團隊的威信。

韓國瑜不滿說，自從上任後，高雄市各局處首長就爆肝工作，只為了擦亮高雄招牌，但有批人不停潑糞，讓他黯淡無光，也讓高雄沒面子，如果坐滿一年也罷，才做三五個月就在喊罷免，充滿政治算計，為何不乾脆從他在娘胎時就罷免。

韓國瑜火力全開，接著表示，自己做不好當然該罷免，更嗆「我本人在罷免書上自己簽字，接受高雄市民公平裁判」、「這些人以為韓國瑜是個小孬孬？錯！我開大門走大路，是頂天立地男子漢，要罷免就放馬過來，我自己簽」。

(中時電子報)