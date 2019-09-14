地牛翻身！據中央氣象局最新資訊，13日23時36分發生芮氏規模3.5地震，地震深度22.0公里，震央位於雲林縣政府東偏北方10.6公里（位於雲林縣林內鄉），最大震度雲林縣3級。地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

(中時電子報)

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