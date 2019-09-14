雲林深夜3.5地震 最大震度雲林縣3級 04:282019/09/14 中時電子報 林宜靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 13日23時36分發生芮氏規模3.5地震，地震深度22.0公里，震央位於雲林縣政府東偏北方10.6公里。（圖取自氣象局網站） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！據中央氣象局最新資訊，13日23時36分發生芮氏規模3.5地震，地震深度22.0公里，震央位於雲林縣政府東偏北方10.6公里（位於雲林縣林內鄉），最大震度雲林縣3級。地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。 (中時電子報) #雲林 #地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 惠譽：港評級下降 不致立即衝擊 04:092019/09/10 焦點新聞 宜蘭發生最大震度5級地震 規模3.0 深度僅6公里 07:332019/09/10 生活 鼓勵年輕父母勇敢生 雲林啟用首座社區公共托育家園 18:232019/09/10 生活 水利署長雲林走透透 立委爭取允撥1.38億治水 13:002019/09/11 政治 全民演練抗震 9月20日9：21有警報 04:102019/09/12 生活新聞 颱風重創日本千葉 部分地區如地震海嘯侵襲 12:102019/09/12 國際 不肖環保業者竟將3.5公噸台知名大廠報廢面膜流入市面 12:352019/09/12 生活 櫃買中心：美降息預期高升 短天期、高評級債ETF受捧 17:132019/09/12 財經 裕隆人事大地震 陳國榮辭納智捷董座 04:102019/09/13 財經焦點 中秋「澎湃」滿漢全席 為什麼不能吃？ 12:532019/09/13 生活 生活熱門新聞 公司買氣炸鍋老闆娘爽炸蝦捲 成品出爐員工吐了 - 生活 中秋節為何變烤肉大會？全都源自這地方 - 生活 侯友宜自行車體驗 里長卻因此事氣pupu - 生活 埔鹽順澤宮帽子太夯 縣長王惠美沒登記險撲空 - 生活 高壓影響！高溫飆35度 午後雷陣雨範圍擴大 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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