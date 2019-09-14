鴻海創辦人郭台銘12日宣布退出國民黨，17日前將宣布是否參選2020總統。國民黨前立委吳育昇鐵口直言，郭不是前總統馬英九叫出來的。

國民黨團總召曾銘宗表示，郭台銘出來參與初選，外界都怪馬，說是他去說服郭的，所以他承受了很大很大的壓力，他當然有這個義務，也願意再去做最後的努力，也盡了最大的努力要把郭留住。國民黨有力人士也都透過各種管道，希望挽留郭繼續留在國民黨，但這是兩碼子的事。

國民黨前立委吳育昇則在政論節目《少康戰情室》指出，大家都說郭台銘郭是馬英九叫出來的，他保證不是！就他所知道的訊息剛好相反。原本馬英九還想再選，所以他去找郭，請郭支持他成立馬英九基金會，所有的錢都是郭拿出來的，愛心菜販陳樹菊也叫馬出來再選總統。不過後來馬英九發現情勢不可為，自己不想選的情況下，才有後來郭的參選。

吳育昇認為，郭台銘參選，不是誰可以叫得出來的，不是郝龍斌、郝柏村，也不是馬英九、任何人或吳敦義叫得出來的，是郭自己起心動念。也許郭是看到川普當選美國總統的例子，或是因為自己兩岸的關係，他並不知道，但是他很有把握、也很負責任的講，郭不是馬英九叫出來的，希望這個社會要有公道。

(中時電子報)