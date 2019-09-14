@中國時報

婦女新知、家庭照顧者總會等連手在公共政策網路參與平台連署倡議應設立「長照假」，10年中至少應有180天，終獲勞動部回應，勞動部表示下周三(18日)將召開座談會討論。

鴻海創辦人郭台銘前天退出國民黨，國民黨昨天也不客氣回擊，在官方臉書粉專貼出當初郭宣稱「支持初選勝出者」影片，指「原相信你不會離開黨，做出對黨不利的事，結果你給我退黨！」小編並譏諷「難道只是誓言太美」，正面開槓郭董！

國民黨總統參選人韓國瑜14日將到台中市，一天內狂掃21間宮廟，台中市長盧秀燕確定將再次與韓「燕子、禿子」合體展現團結氣勢。面對鴻海創辦人郭台銘退黨出走，一路力挺韓的大甲鎮瀾宮董事長顏清標也將再為韓站台，顏表示，「走到這裡了，大家要各自打拚。」

郭台銘退出國民黨，韓國瑜找朱立倫搭檔進度也停滯不前。藍營重量級人士透露，雖然朱立倫兩天前已從日本返台，但負責溝通的高雄市副市長李四川深感無力已暫停聯繫，「韓朱配」能否成局變數仍大。

@旺報

全民運動經濟崛起：隨著國民所得的大幅提高，大陸民眾對運動的需求也日漸興盛，並逐漸形成運動經濟學，構成龐大的運動產業鏈，其中馬拉松更是所有運動最受民眾歡迎的項目之一，目前正在全大陸遍地開花，也是大陸各個城市拉動城市經濟的重要利器。

據《星島日報》消息，因應近期香港局勢，中共中央港澳工作協調小組領導層擴充，大陸國務委員、公安部長趙克志出任小組副組長；大陸國家主席習近平前天會見澳門新任特首賀一誠時，趙克志在座。這是大陸國家主席會見港澳特首，公安部長首次參加。

為緩解「反送中」運動背後的香港社會矛盾，香港當局決定落實徵收房屋「空置稅」，以打壓香港房價，被外界認為是解決香港背後社會矛盾的積極舉動。但此舉卻遭香港地產商聯合反對，香港地產建設商會於13日發表聲明，呼籲香港特區政府暫緩「空置稅」。

香港動亂漸獲控制，港校也按既定行程啟動對台招生！本學期第一個來台訪問高中的港校嶺南大學表示，香港有豐富的國際化經驗和資源，「來香港讀書，仍是個好主意」。目前香港8所公立大學裡，已有嶺大和香港科技大學公布明年入學的申請時程。

@工商時報

美中貿易戰轉趨良性發展，搭配全球央行新一輪寬鬆政策，市場投資氛圍回溫，加上電子業進入傳統旺季，上市櫃電子8月營收報佳音，外資近期回頭回補台股，內資投信又逢季底作帳，包括華邦電、台積電等15檔個股本周獲外資、投信同步買超，可望展開資金派對。

中美重啟貿易談判前出現重大突破，大陸13日再度釋出善意，官媒引述大陸中央部委消息，將即日起支持大陸企業從美國採購大豆、豬肉等農產品，並對上述採購計劃排除加徵關稅。此舉也被外界視為是中方近期最大的讓步舉措，可望為中美10月初在華府舉行的貿易談判創造良好條件。

韓國青瓦台（總統府）13日宣布，韓國總統文在寅將於本月22至26日赴美，參與第74屆聯合國大會期間與美國總統川普舉行高峰會談，雙方屆時將就北韓去核化議題交換意見。

香港「反送中」陷僵局，香港首富、長和集團資深顧問李嘉誠日前呼籲執政者「對未來的主人翁網開一面」，罕見引發負責大陸司法的中共中央政法委及官媒先後發文，批評此說法縱容犯罪，眼看香港滑向深淵，且反問李嘉誠等「囤地圈錢」地產商，會否對香港市民與未來「網開一面」。

(中時電子報)