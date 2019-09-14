2019.09.13新聞深喉嚨 團結信激怒果凍！換瑜無望壓倒郭！ 退黨爆韓造勢馬哽咽！

鴻海集團創辦人郭台銘退黨，台北市議員王世堅卻潑冷水，直言郭民調一定穩居第三。同時，王也不小心說溜嘴：「然後我們民進黨，會把第二名讓給韓國瑜！」言下之意，不小心承認韓最強，勝過自家總統蔡英文。

王世堅在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》直言：「事實上，我認為郭他會掉到第三名，在整個選戰正式開打以後，郭一定會穩居第三名！」不僅如此，王更不小心說溜嘴：「然後我們民進黨，會把第二名讓給韓國瑜！」

王世堅心直口快說出這句話，也間接承認當前韓國瑜勝過自家蔡英文，讓在座來賓大笑不止！王緊接表示，現在正是一個考驗的時候，至少民進黨在這一關，應對得比國民黨好，這點也可以從目前「藍綠對決」，蔡贏韓的比例是高過「三強鼎立」看出。

此外王世堅也強調，「三強鼎立」反而對韓國瑜比較有利，9月8日新北市三重35萬人造勢韓已振作，盼國民黨不要拖累韓。韓是「政治版藍波」，藍波本就是「一人部隊，單兵作戰」，藍軍若要支援韓，能否支援一回事，不要拖累更重要。

(中時電子報)