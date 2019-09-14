洋基前日在雙重賽橫掃老虎，火球投手康雷(Tommy Kahnle)第二戰賽後差點掛傷兵。當時康雷在第9局被換下，回到休息室時怒氣爆發，一拳打在葵瓜子桶上，造成手指受傷，所幸不至於缺陣。洋基傷兵已經夠多了，總教練波恩(Aaron Boone)為此很不高興。

康雷本有機會投完比賽，1出局時他投出四壞保送，然後被敲三壘打失分，洋基仍領先3分。波恩緊急叫康雷退場，換上守護神查普曼(Aroldis Chapman)。查普曼也被敲安失分(算在康雷自責分)，洋基終場6-4獲勝。

洋基今年出現超過30人次的傷兵，已刷新大聯盟紀錄。康雷之前才因右手腕發炎缺陣數場，這次險些因壞脾氣又回去養傷，波恩說他會找康雷談談情緒管理的問題。康雷的球速很快，變速球時速高達92英里(約148公里)，比有些人的直球還快。

這種球員發飆而弄傷自己的事件並不罕見，紅雀右投A.瑞耶斯(Alex Reyes)今年季初也因為投不好，對牆壁施以憤怒鐵拳，打斷了左手小指。

(中時電子報)