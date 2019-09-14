網友留言。（摘自網頁）

據媒體報導，鴻海創辦人郭台銘退出國民黨，造成藍營分裂危機後，現團結成國民黨當務之急，然國民黨總統候選人韓國瑜搭檔前新北市長朱立倫卻始終毫無進展，據悉，負責居中協調的高雄市副市長李四川已深感無力，暫停協調。得知消息的網友表示，「大概這就是為什麼侯友宜一直在拿翹。二個人聯手施壓」。

據《中國時報》報導，韓國瑜有意找朱立倫搭配，因為朱立倫各方條件是最絕佳副手人選，若朱願屈就，絕對是很好的組合。但目前的情形，卻令人心焦、甚至傷心，以致李四川心灰意冷，深感無力，已不願再居間聯繫。據消息人士透露，「不是韓國瑜不想決定副手，是朱立倫遲不決定接不接受。」

該人士更透露，朱李聯繫時，都有談過韓朱配事宜，但朱的回應都是四兩撥千金，沒答應也沒拒絕；而後韓在朱赴日本前，雖與朱通上電話，請朱多幫忙，朱則解釋無法出席9月8日大造勢，但一定會幫忙，可朱陳諾會在臉書呼籲大家參加三重造勢，最後也沒做到；且在朱李聯繫期間，疑似有親朱人士放消息給綠媒，在在都讓韓陣營質疑朱居心為何？

而得知該訊息的網友，紛紛表示，「大概這就是為什麼侯友宜一直在拿翹。二個人聯手施壓」、「漂亮話很會説，漂亮事不一定會做，這就是朱的個性，肚子裡的算盤子還沒撥完！有一種贏是我贏才叫贏，國民黨到底要不要贏？不重要啦」、「人無遠慮，必有近憂。國民黨的宮廷劇真多！這次再輸，就等著被打包吧。大家嘸離開」、「朱猶豫不決的個性又發作了，太多盤算只會錯失良機，其實小老百姓對副手的第一人選是張善政先生，既然韓市長先考慮朱先生，大家也就尊重，請朱先生了解韓市長等你的時間不會多，韓國瑜會是一位最會放權的總統，朱若任副總統會是一位舞台最多的副手，小老百姓的眼睛是雪亮的， 機會是不會等人的」！

(中時電子報)