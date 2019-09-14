今台灣各地天氣為多雲到晴。（圖/中央氣象局）

低壓帶北抬，台灣3地區變天。（圖／中央氣象局）

雨來了！中央氣象局表示，台灣受低壓帶接近，今各地多雲到晴，迎風面的基隆北海岸、大台北及東半部地區有機會出現局部短暫陣雨，午後降雨擴大，15日（周日）開始低壓帶北抬，北東雨勢漸漸增多，降雨範圍再擴大到桃園、新竹。氣象局今清晨針對高雄市發布大雨特報。

對於目前位於鵝鑾鼻東方海面的熱帶性低氣壓，氣象局說，因結構鬆散，目前已減弱為低壓，但未來仍可能增強，是否整合後發展成為颱風琵琶，仍要觀察。台灣颱風論壇則說，西北太平洋的大低壓環流，目前還在多方角力中，短期內要整合難度高，琵琶颱風還要等等。至於未來會如何發展？就要看這些低壓如何整合、整合後的情況而定了，這部分，只能走一步算一步，牽一髮而動全身啊。

氣象專家吳聖宇則說，目前在西北太平洋上最搶眼的仍是這個巨大的季風環流圈，有二個熱帶低壓，其中一個結構太過鬆散，要發展成颱風還言之過早，未來跟另一個之間可能互相牽制，因此中秋3天連假(13-15日)對台灣都沒有明顯影響。

吳聖宇還說，但台灣附近位於大低壓區外圍，配合大陸上的副熱帶高壓單體，共同為台灣帶來東北風氣流，迎風面大台北、宜蘭、花蓮一帶偶有局部地形降雨，背風面中南部山區午後有局部熱對流雷雨機會。

氣象局預報員張承傳表示，今台灣各地多雲到晴，東北部、南部及大台北地區有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；明（15）日雨勢增多，降雨範圍擴大，台灣新竹以北及東北部地區有局部短暫陣雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

(中時電子報)