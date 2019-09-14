國民黨總統參選人韓國瑜14日到台中市將狂掃21間宮廟行程，首站南屯區萬和宮早就有大批民眾聚集歡迎。(陳淑芬攝）

國民黨總統參選人韓國瑜14日到台中市將狂掃21間宮廟鐵人拜廟行程，首站南屯區萬和宮，在清晨5點30分就有民眾聚集等候，「韓國瑜，當選！」、「總統選國瑜」8時許宮前廣場聚集穿著大批國旗衣民眾大喊口號，韓國瑜預計在8時30分到場前，現場就大小國旗飄揚「氣氛熱鬧滾滾。

住在台中市忠明南路的沈昭元夫婦，清晨5點半就抵達萬和宮，75歲的沈男說，他是「死忠韓粉」，從參選高雄市長，他們就一路跟著韓國瑜全省走透透；這麼做是「為了下一代的未來！為台灣！為中華民國！」。

韓國瑜參拜宮廟數從原訂9個暴增到21個；第1站上午8時30分參拜南屯萬和宮，接著以「馬拉松式」接續參拜文昌公廟、西屯福壽宮、北屯紫微宮、北區明德宮天聖堂、中區順天宮輔順將軍廟、南區醒修宮、大里福興宮；下午再參拜太平聖和宮、潭子潭水亭觀音廟、神岡區社口萬興宮、豐原慈濟宮、東勢東聖宮、大肚瑞安宮、龍井新庄永順宮、沙鹿玉皇殿、沙鹿保安宮、沙鹿朝興宮、梧棲浩天宮、清水紫雲巖，晚間7時59分壓軸的大甲鎮瀾宮。

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