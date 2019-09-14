國民黨北市議員徐巧芯。（張穎齊攝）

郭台銘在中秋節造反退出國民黨，參加2020大選已箭在弦上，不得不發。對此，親馬議員徐巧芯接受媒體訪問，直言如果是三腳督對戰，國民黨總統候選人韓國瑜贏面大。

郭台銘宣布退出國民黨，但對於是否參戰2020大選，還沒有答案，若郭真要獨立參選，9月17日就是申請為總統被連署人的最後期限，據傳，郭會在這天前做出最後決定。

對於郭的參選，親馬議員徐巧芯接受港媒《中評網》訪問時表示，三足鼎立的情況下，韓國瑜的贏面比較大，因為這是數學問題，在三腳督對戰下，三方得票不需要過半就能贏得大選，此時，韓有超過20％的鋼鐵韓粉，雖然民調上沒辦法過半，但韓只要是固守鋼鐵韓粉，再加上一點藍營粉絲，就可能會選贏了。

徐更直言不看好郭柯王結盟，並認為目前三人結盟面臨兩大問題，一是三人信任度不高，如果三方真的合作順暢，怎會新聞版面都是放話的消息，這些消息的披露，表示三方目前還未凝聚向心力，信任度不高；其次，是郭台銘很難同時操作拉藍、拉綠選民的策略，這對郭台銘而言，挑戰非常大！

(中時電子報)