以色列17日舉行6個月內第2場國會大選，面臨貪腐指控的總理尼坦雅胡投入政治豪睹。民調顯示，右翼政黨和中間偏左陣營都無法跨越組閣門檻，選舉結果恐與4月時相似。

以色列於4月9日舉行第21屆國會（Knesset）大選，聯合黨（Likud Party）與右翼盟黨拿下120個席次中的65席，以色列總統李佛林（Reuven Rivlin）授權尋求第5個總理任期的聯合黨黨魁尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）組閣。

5月29日是尼坦雅胡組閣最後期限。由於右翼政黨無法達成聯合執政的協議，為防止阻閣權落入反對陣營手中，聯合黨提出解散國會提案，並於當天獲國會表決通過，定9月17日重新大選。

一年內兩次大選在以色列史無前例，對69歲的尼坦雅胡而言更是場豪賭。前參謀總長甘茨（Benny Gantz）是他的主要對手。甘茨與前財政部長暨電視名人拉皮德（Yair Lapid）領導中間派藍白聯盟（Blue and White）是右翼政黨的勁敵。

半島電視台（Al Jazeera）整理以色列重新大選5大看點如下：

．預期選舉結果

尼坦雅胡的聯合黨於4月9日大選中拿下36席，只比甘茨的藍白聯盟多一席。重新選舉為組成政府提供第2次機會，但分析和最新民調結果都預測，相較於4月，重新選舉結果恐了無新意。

沒有黨派色彩的以色列政治分析家柯恩（Mayer Cohen）指出，預期結果將會跟4月時相當類似。住在海法（Haifa）的分析家布圖（Diana Buttu）也說，從猶太選民角度來看，還沒有看到讓他們改變投票意向的變化。

當地媒體13日公布民調結果預測，聯合黨和藍白聯盟都將拿下32席。

．聯合政府

聯合政府是以色列政壇常態，以色列國會不曾有過單一政黨席次過半。以色列總統通常會將組閣權交給拿下最多席次的政黨領導人。但若這個人可能無法在各黨中掌握至少61席，總統也可能將組閣權交給其他人。換句話說，總理未必會是囊括國會最多席次的政黨領導人。

尼坦雅胡要想再當總理，就必須得到先前挺他的右翼派系支持。甘茨則需要中間偏左集團和阿拉伯政黨聯盟（The Joint Arab List）支持，才有可能掌握多數席次。

不過根據13日最新媒體民調預測，右翼政黨共將囊括58至59席，中間偏左陣營則將獲53席，意謂若無前國防部長李柏曼（Avigdor Lieberman）的以色列家園黨（Yisrael Beiteinu）支持，雙方都無法掌握至少61席的組閣門檻。

柯恩指出，尼坦雅胡和甘茨都無法單獨組閣，「他們得組成聯合政府，把聯合黨和藍白聯盟拉在一塊」。他說：「舉行第3場選舉是僅剩的其他選項，不過以色列民眾不會買單。」

布圖同意有可能形成聯合政府，但她認為，大部分右翼政黨在選前凝聚向心力，除非右翼政黨無法拿下最高席次，否則尼坦雅胡仍有可能組成右翼政府。

據以色列民主研究院（Israel Democracy Institute）選前民調，猶太選民最樂見要不由尼坦雅胡，要不由甘茨主持聯合政府，其次才是由尼坦雅胡主導的右翼政府。

．巴勒斯坦裔選民成為關鍵

以色列的巴勒斯坦裔選民包括穆斯林、基督教徒和德魯士族人（Druze），佔選民總數的1/5。傳統上，他們在選舉中支持阿拉伯政黨聯盟。阿拉伯政黨聯盟是由4個阿拉伯政黨組成的選舉聯盟，他們在4月大選時分裂成兩股集團，但在重新投票中合流。

儘管政治進程的演變已令許多巴勒斯坦裔選民不再懷抱幻想，但若他們當中有許多人於17日投下選票，最終很有可能會是影響選舉結果的關鍵勢力，因為他們的支持傾向相當一致。也因他們在人口結構上有其重要性，數個猶太政黨都試圖爭取他們的支持。

．和平進程存在風險

以巴和平進程的議題爭議太大，沒有成為選戰焦點。以色列事務分析家馬加利（Nazir Magally）指出，雖然以色列有機會跟巴勒斯坦人建立持久和平，但政黨和政黨催票簡訊對此都輕描淡寫。

布圖指出，和平進程基本上沒有成為這場選戰的議題，但是在選戰期間仍以獨特方式體現：尼坦雅胡的競選廣告聚焦於自己跟美國總統川普的關係。

布圖指出，在過去，候選人會強調「我是實現和平的那個人」，不過這一次卻是「我是跟川普關係密切的那個人，你知道川普已經幫我們搞定哪些事」。

川普的以色列政策包括承認耶路撒冷為以色列首都、將大使館從特拉維夫遷到耶路撒冷，他也承認以色列對1967年戰爭中從敘利亞手中奪下的戈蘭高地（Golan Heights）擁有主權。

川普政府可望於以色列17日大選落幕後公布以巴和平計畫其中的政治方案。巴勒斯坦當局對於美國於6月在巴林的會議中公布的經濟方案並不買帳。

布圖指出，不管選後由誰當家，巴勒斯坦人的立場都不會改變，「沒有和平進程，因為他們（指尼坦雅胡和甘茨）的意識形態完全一致」。

對於約旦河西岸遭以色列非法屯墾的所有區域，尼坦雅胡本月稍早重申都將予以兼併的立場，藉以爭取約旦河西岸屯墾區內逾40萬以色列選民，以及住在東耶路撒冷的另外20萬選民的支持。他10日並承諾，連任後將兼併約旦河西岸占領區內的約旦河谷（Jordan Valley）和死海（Dead Sea）北部地區。

藍白聯盟在選戰中對於和平計畫的議題基本上提都不提，甘茨甚至避答有關巴勒斯坦解決方案的提問。他支持「統一的耶路撒冷是以色列首都」的立場不變。

．尼坦雅胡的政治前景

尼坦雅胡已於7月超越以色列國父班古里昂（David Ben-Gurion），成為在位最久總理。

不過，這次大選他不只對上多年以來最纏對手，還面臨貪腐指控，恐遭到起訴。檢察總長同意將聽證延到選後的10月舉行。

柯恩指出，尼坦雅胡希望可以組成右翼政府，讓他從相關指控中得到豁免，並且避免受審，「尼坦雅胡的政治前景存在諸多疑慮，如果他輸了，那麼他政治前途的不確定性將會更高」。

(中央社)