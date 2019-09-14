鑑於美方延遲於10月1日對陸加徵關稅、陸重新採購美大豆、豬肉等良性互動。大陸官媒《人民日報》今天在國際評論欄目「鐘聲」發表〈良性互動多多益善〉文章指出，中秋佳節之際，陸美雙方的良性互動，給兩國人民都帶來了一些好心情。

文章分析，觀察陸美近來一連串良性互動，可以看出雙方都有意願為打破僵局做一些積極的事。陸美經貿摩擦持續一年多，任由對立、對峙甚至對攻發展下去，都不是智慧和理性的選擇。要知道，放眼共同利益，做大共同利益的蛋糕，才是最可取做法。比如農業，大陸市場容量大，進口美國優質農產品前景廣闊，如果美方做到言而有信，落實承諾，為兩國農業領域合作創造有利條件，雙方的互補合作就可以為兩國人民創造福祉。

文章表示，陸美貿易平衡，需要在發展的過程中逐步實現，離不開雙方的務實努力。一年多的摩擦足以說明，解決經貿問題，化繁為簡才務實可行，無端放大外延、把問題複雜化的任何做法，都意味著把談判拖入僵局。

第十三輪陸美經貿高級別磋商日益臨近，雙方工作層將於下周見面，圍繞貿易平衡、市場准入、投資者保護等共同關心的問題進行認真交流。這種實實在在聚焦經貿領域的議題設置，說明了雙方目前的「求同」取向。

文章指出，去歲中秋，摩擦升級，陰雲襲湧；今歲中秋，互釋善意，喚起希望。孰劣孰優，一目了然。良性互動，就是給解決問題創造機會。如何讓向好的勢頭持續下去，讓相向而行成為持久的現實，讓務實行動為談出成果創造條件，這是當前陸美雙方共同面對的重要課題。

文章強調，循理以求道，理勝力為常。陸方一直認為，堅守陸美兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識確定的方向和路徑，堅持相互尊重、互惠互利，就可以讓良性互動實起來，讓彼此互信多起來，讓磋商條件好起來。

當前的「善意氛圍」需要珍惜，陸方一貫言出必行，美方亦當懂得一諾千金。雙方在這樣的前提下相向而行，經貿磋商才能取得實質性進展，回應兩國人民的期待。

(中時 )