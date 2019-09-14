美國今年3月爆發史上最大規模的大學入學舞弊案，部分好萊塢明星、企業家、設計師等都捲入其中，他們被控靠著竄改兒女考試成績、賄絡考官等行徑，將孩子送進名校就讀，法院13日宣判，「慾望師奶」（Desperate Housewives）女星費麗西蒂荷夫曼（Felicity Huffman）被判入監服刑14天。

美國知名影集「慾望師奶」女星費麗西蒂荷夫曼（Felicity Huffman）因買通大學入學考監考官，竄改女兒考試答案、送女兒入讀名校，13日被判坐牢14天。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），3月遭揭發的這起美國史上最大規模大學舞弊案，源自於加州一間大學預備機構Edge College & Career Network為家長提供2套直接入學方案，其一是幫助孩子在美國大學入學考試（ACT）、學術性向測驗（SAT）等筆試上動手腳，其二是付錢給大學校隊教練，讓他們以「收編」方式讓孩子入學。

該案共有包括學生家長、大學入學考監考官、大學校隊教練、中間牽線人等超過50人捲入其中，當中遭起訴的學生家長超過30人，且當中不乏美國上流社會名人，包括，「慾望師奶」女星費麗西蒂荷夫曼、「俏皮老爸天才娃」女星羅莉洛林（Lori Loughlin）及她的設計師老公吉安諾里（Mossimo Giannulli）。

昨（13）日波士頓聯邦法庭率先宣判費麗西蒂荷夫曼入監服刑14天，緩刑1年，此外還要做滿250小時公共服務、繳交3萬美元罰金（約新台幣92.7萬元），成為這起案件中第一個被判刑的涉案人士。

法庭文件指出，費麗西蒂荷夫於2017年支付Edge College & Career Network創辦人辛格（William Singer）15,000美元（約新台幣46萬元），讓辛格買通大學入學考監考官，替她的大女兒蘇菲亞（Sophia）在SAT考試答案卷上更改答案，使得蘇菲亞的分數較前一年的資格考高出400分。

費麗西蒂荷夫在法庭上為自己的行為感到抱歉，稱當初只是想給女兒一個「公平機會」。她說女兒完全不知道自己的所作所為，事情東窗事發後，蘇菲亞曾哭訴為什麼不相信她自己也做得到。

(中時電子報)