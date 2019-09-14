大陸黨媒《人民日報》用戶端網站今天發文指出，香港有補習機構在自編通識教材中，加入反修例運動內容，直接醜化員警執法，甚至假借市民之口誣稱「員警試圖謀殺抗議者」，成了煽動仇恨的傳單。文章分析，此等現象顯示通識教材出現三大問題：教材不送審、無標準；課堂泛政治、帶私貨；有通識教育、無國民教育。

《人民日報》用戶端指出，在香港，呼籲通識教育檢視問題的聲音一直不斷。人們擔心教材放「毒」，比如2013年就出爐「占中」通識教材，以及不少通識教材中埋著的醜化國家、製造對立的內容，使得通識教育泥沙俱下，變成新的政治角鬥場。

問題出在哪裡：

首先是教材不送審、無標準。

不經送審的教材，既有錯誤，更有偏見。明明是要介紹遼寧艦，教材印的是改裝前鏽跡斑斑的瓦良格號；明明是說要鼓勵正反思辨，但顯然違背客觀公正、戴著有色眼鏡，比如教協推出所謂《逃犯條例》修訂爭議教材， 36頁中有13頁描述反修例或質疑聲音，5頁寫下官員回應，只有3頁是刊載支持意見。這種經過教材化包裝的政治宣傳品流入課堂，將教出怎樣的學生，不難想象。

其次是課堂泛政治、帶私貨。

開學後，香港有教育界人士呼籲不要讓政治裹挾教育，但從通識教育開展方式看，這似乎很難達成。因為教材不統一，教師發揮空間大，一些激進分子就在課堂做文章、塞私貨，甚至還有教師以「課外實踐」的名義，帶學生到反對派煽動的遊行集會現場。由此而言，反修例風波以來，也不全是社會風氣穿透圍牆潛入校園，而是課堂內部就已經出了問題。

再次是有通識教育、無國民教育。

香港通識教育提倡關注現實、提倡批判性思考，這本身是有意義的，但也有一個前提，即學生有足夠批判性思考的知識基底。而在香港國民教育缺失的背景下，一味強調批判性思考，就會變成一條腿走路。脫離歷史與國情，就很容易對現實簡單否定；失去思考的中國座標，就很容易滑向「凡是不符西方標準的，便是落伍」的文化不自信。也正因此，早有人力倡香港教育的當務之急不是通識教育，而是「去殖民化」。

(中時 )