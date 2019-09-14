網路上流傳「睡覺吹電風扇會猝死」，其實，睡覺吹電風扇沒這麼危險，若有猝死可能，絕非因為電風扇，而是受到環境濕度、溫度、個人體質，以及睡前有無喝酒等因素影響。不過，專家表示，睡覺吹電風扇確有潛在風險，但也有不少好處。

根據《Hello醫師》網站報導，睡覺時吹電風扇好處，計有白噪音助眠減幽閉恐懼、調節環境和人體溫度、開窗空氣流通又新鮮、預防嬰兒猝死症候群(SIDS)；壞處計有皮膚乾癢和引發過敏、低溫恐使肌肉收縮僵硬。詳細如下:

＊睡覺時吹電風扇好處

一、白噪音助眠減幽閉恐懼：研究顯示，電風扇製造出的輕微聲音可以幫助入睡，患有幽閉恐懼症的人獨自睡覺時，電風扇小聲噪音可防恐懼感。

二、調節環境和人體溫度：睡覺時的環境溫度需偏低，才容易入眠，風扇可調節臥室溫度，還能調節身體溫度。

三、開窗空氣流通又新鮮：夏天夜晚通常悶熱，電風扇可助房間空氣流通，且新空氣能持續從窗外送進房間內。

四、預防嬰兒猝死症候群(SIDS)：研究顯示，寶寶的房間裡開風扇，可降低70%的嬰兒猝死症候群(SIDS)風險。

＊睡覺時吹電風扇的壞處

一、皮膚乾癢和引發過敏：電風扇的風會加速身體水分流失，也可能使房間內常見的過敏原，如灰塵、塵蟎等，透過空氣循環散播，建議隨時清潔電風扇，保持房間整潔乾淨。

二、低溫恐使肌肉收縮僵硬：冷空氣會導致肌肉收縮，如果整夜吹電風扇或冷氣，都可能會導致頸部僵硬。所以吹電風扇時，不要直接吹身體，環境溫度不應低於攝氏20度。

(中時電子報)