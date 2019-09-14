Here is video (from @jmiklovas) of Andrew Bogut walking through the mix zone after the Boomers defeat to Spain. Bogut: “Google where headquarters of f***ing FIBA is. It's f***ing disgrace.” pic.twitter.com/tbsHF1RbgR — Ben Mallis (@BenMallis) September 13, 2019

無奈看到澳洲歷經2度延長，才以88比95輸給西班牙，早已相當不滿吹判的澳洲中鋒波格特，賽後經過混合採訪區，不禁高聲怒罵裁判不公，「Google一下他X的國際籃總(FIBA)的總部到底在哪裡吧！這場比賽根本是他X的侮辱！」

也難怪波格特如此憤怒，因為打到正規賽最後8秒，波格特跟西班牙中鋒馬克蓋索激烈爭搶籃板，卻被裁判吹了推人搶球犯規，讓他頓時相當不滿，當場就跟裁判比出數錢動作，暗示裁判早就被收買了，但裁判完全沒有理會他的動作。

西班牙就靠馬克蓋索的兩罰俱中，取得71比70的超前，不過澳洲後衛米爾斯也在正規賽還剩4秒，製造對方犯規站上罰球線，但他意外兩罰中1，才讓比賽進入第1次延長，假如裁判真的只幫西班牙，米爾斯根本不可能有罰球機會。

其實波格特在這場比賽表現還算優異，全場投8中6，拿12分、9籃板，更在上半場充分限制馬克蓋索，讓蓋索上半場僅靠罰球得到4分，沒想到下半場蓋索徹底爆發，從第3節到第2次延長賽包辦29分，也讓西班牙帶走金牌戰門票。

(中時電子報)