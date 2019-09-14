適逢中秋連假，許多人都應景賞月、烤肉、吃月餅，女星小嫻昨（13日）則應景發文「中秋節快樂」，同時還不忘放送福利，曬出比基尼照，擁好身材的她傲人雙峰超堅挺，小嫻一伸鳥仔腳更是讓她美腿全都露。

小嫻昨在網上應景中秋文：「中秋快樂 晚上一起賞月哦」，對自我身材嚴格的她，文末還標記「#月餅吃一小口#連假來運動」，小嫻更送大方秀身穿白色比基尼的辣照，露出渾圓美胸，還加碼伸一雙長腿，辣照讓網眼睛大吃冰淇淋，狂讚：「姐姐超漂亮中秋節快樂」、「健康美的小嫻」、「身材超棒的」。

(中時電子報)