鴻海集團前董事長郭台銘12日宣布退黨，2020年總統大選三腳督之勢漸漸成型，也引起全台熱議；自由作家洛杉基在臉書上分析，郭台銘退黨之後幾家歡樂幾家愁，而郭的參選究竟對誰有利、是誰受害？

洛杉基認為，郭台銘的脫黨參選，唯一的受害者只有國民黨而已；而從中獲利的，就是蔡英文以及柯文哲；蔡最近的心情相當好，「連到淡水吃個魚丸，都要酸韓國瑜「瑜完」（韓國瑜完蛋），樂不可支」，蔡明白郭出來選，「總統大位就穩了！」蔡只要繼續拜廟，穩穩不出錯，就能夠保住江山。

而柯文哲則是賺到一隻金雞母，「什麼都不用做，只要出張嘴、幫忙抬轎連署」，一毛錢都不用出，就能讓「民眾黨免費出生、迅速茁壯」，為他2024年的總統大選鋪好路。

而郭董作為一個商場老將，如果對他沒有好處，他何苦冒著世人罵名來給深綠蔡英文與墨綠柯文哲寒冬送暖？那麼蔡柯分別會給郭董什麼好處，來報答他兩肋插刀、出手相救的恩情？

洛杉基分析，小英對於曾經出手幫助她取得總統大位的有功人員，一向不會吝嗇，論功行賞授予大位。連敗選的魯蛇，她都會送上院長、部長大位作為「安慰獎」，何況是「幫她打開城門進入皇城的吳三桂」？

而身為台北市長的柯文哲，則是擁有政壇人脈及行政資源，能提供郭董所需要的遍佈台北市各地的連署站、競選團隊及網軍。所以洛杉基認為，郭柯蔡三人就是水幫魚、魚幫水的關係，一方面阻擋了國民黨的攻勢，一方面幫助小英保住大位、柯家軍暗中壯大，而郭董本身也贏了面子、更賺了裡子。

(中時電子報)