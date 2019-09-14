警消搶救卡在鐵捲門下的婦人。(桃園市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大園區新生路某民宅，清晨發生一名婦人被卡在鐵捲門底下意外，家屬起床後嚇到，趕緊叫救護車將人送醫，緊急搶救後送醫不治。家屬目前在派出所製作筆錄，警方對於該名78歲婦人詳細死因還要進一步調查。

(中時 )