桃園市婦人死於鐵捲門下 警釐清死因 09:562019/09/14 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 婦人卡於鐵捲門下，警消緊急將人搶救送醫不治。(桃園市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警消搶救卡在鐵捲門下的婦人。(桃園市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市大園區新生路某民宅，清晨發生一名婦人被卡在鐵捲門底下意外，家屬起床後嚇到，趕緊叫救護車將人送醫，緊急搶救後送醫不治。家屬目前在派出所製作筆錄，警方對於該名78歲婦人詳細死因還要進一步調查。 (中時 ) #婦人 #死因 #家屬 #桃園市 #鐵捲門 也許您會感興趣 推薦閱讀 欠繳電信費被提訴？苗栗警勸阻婦人受騙 17:272019/09/10 社會 時髦嬤不滿被鄙視 拎鋤頭砸美妝店 21:592019/09/10 社會 警局長探視 不忘昔日傷退袍澤 23:162019/09/10 社會 109年度桃園市總預算案編製完成 歲入歲出短差138億 16:502019/09/11 政治 億萬房產集團精準預測 桃園中正藝文特區 房市熱 04:102019/09/12 投資理財 市議員落選人戴兆華抗議：觀音悲哀的一天 12:112019/09/12 政治 閉眼感覺被襲胸 無辜醫生被指性騷逆轉免賠 18:532019/09/12 社會 郭蔡美英遞補觀音議員 戴兆華抗議 04:102019/09/13 地方新聞 桃園地景藝術節恐塞爆 建議搭乘大眾運輸工具 13:162019/09/13 生活 失蹤人口陳屍大里溪 警追查死因 16:232019/09/13 社會 社會熱門新聞 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 桃園市婦人死於鐵捲門下 警釐清死因 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 辣妹帶初見面男衝摩鐵 正脫褲房間電話響…她爸來電 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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