網友留言。（摘自批踢踢網頁）

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有媒體報導，總統蔡英文日前表示，「若她沒選上，台灣將往一個中國方向走去」。網友聽到小英說這句話，嘆氣表示，果然還是說了，最終還是只能賣芒果乾（諧音，意謂亡國感）嗎？只要拿出統獨就能讓人無視內政上的各種問題。還真是萬用呀！

據《中央社》報導，小英日前與民進黨立委何志偉等人赴台北市的葫蘆堵海光宮參拜祈福。參拜後，小英接受媒體訪問指出，這三年來她的行政及執政團隊很認真在進行改革，並執行許多打基礎的工作，現基礎工程已完畢，台灣未來10年將蓬勃發展。

而後小英更表示，明年1月11日是台灣人選擇的重要時刻，如果她沒選上，台灣將往一個中國方向走去；若民眾做出正確的選擇，獨立自主現狀一定守得住。

不過，聽到小英這番話，網友wizardfizban於批踢踢發文表示，最終還是只能賣芒果乾嗎？又是熟悉的風格和格式....我不當選/連任，台灣就會被中國統一。唉！只要拿出統獨就能讓人無視內政上的各種問題。還真是萬用呀！

底下網友也表示，「芒果乾萬能，今天我還聽到去年罵蔡讓民進黨大敗的長輩今年中秋讚揚今年颱風都沒來是蔡有天命？我白眼翻到頭頂了」、「賣三小亡國乾 現在人不吃這套了」、「那套説辭和罵馬時沒兩樣」、「可是柯郭跟韓親中立場是很明顯的」、「還是很多人吃，聽到你為什麼支持小菸，因為她維護主權，笑死」！

(中時電子報)