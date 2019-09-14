全台最大歷史建築「十三層遺址」在中秋夜正式點燈，首創公共藝術活化文化資產新模式！

台電13日晚間在新北瑞芳聯手新北市政府、基隆市政府與中華文化總會共同舉辦「點亮十三層遺址」點燈儀式，琥珀色燈光搭配優人神鼓現場近百人戶外磅礡演出，逾萬人共同見證全台最大歷史建築之美，彷彿過往黃金礦業風華再現，明起每晚6至9時點亮，引領民眾一同探索超美夜遊新秘境。

台電十三層遺址燈光由曾為美國自由女神像設計燈光的國際照明大師周鍊，與知名照明設計團隊「一隱照明設計顧問」共同策劃，一隱照明團隊主持設計師朱文英說，團隊光設計就花了2年時間，今年5月動工，也因層層疊疊的獨特地形限制，無法使用機器，所有燈具等施工材料都需人力徒手搬運，十三層照明設計搭配15種不同瓦數與角度共約360組的燈具，亮度從最底層不到1尼特（nit）到上層最亮約5尼特，與周遭村落亮度接近。

在燈光色溫部分，設計團隊不只看燈光本身顏色，更著重打在建築物上所呈現被看見的光澤，經多種顏色測試，最終選定2100K（色溫單位）低色溫黃光搭配琥珀色光的黃金組合，在漫長測試調整後，才在今晚中秋完美點亮，期望融入周邊環境，又能凸顯十三層過往礦業歷史文化的黃金風華，呈現《莊子》所言「天地有大美而不言」的自然美。

台電表示，十三層遺址過往是瑞芳金瓜石最大選礦場所「水湳洞選煉廠」，1980年代晚期隨礦產減少和所屬台金公司結束營業轉由台電接管，後因土地金屬物質列為污染控制場址，台電除確保民眾不受影響，更因應十三層陸續入選新北市歷史建築、世界文化遺產潛力點，嘗試利用「遠觀型」公共藝術推動文資活化，與國際照明大師周鍊、一隱照明團隊、新銳藝術家何采柔合作點亮十三層，首創土地污染用地再利用新模式，帶動在地發展。

圖說：台電中秋夜點亮全台最大歷史建築「十三層遺址」。

(工商 )