政論節目《新聞深喉嚨》畫面。(圖/本報系影音截圖)

2019.09.13新聞深喉嚨 團結信激怒果凍！換瑜無望壓倒郭！ 退黨爆韓造勢馬哽咽！

鴻海集團創辦人郭台銘12日透過幕僚蔡沁瑜，口述退黨聲明，正式退出國民黨。當日中天記者張禹宣，在蔡赴黨部退黨證和榮譽狀時，提問「郭是否過河拆橋」，不料蔡竟暴怒不斷跳針。媒體人大讚這位記者值得嘉許！認為這凸顯了郭營的理虧心虛，更建議記者下次就問蔡什麼叫「調和式民調」？哪一個民調專家做的？

陳揮文在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》痛批，郭台銘辦公室向來很喜歡在聯訪，對國民黨跟韓國瑜見縫插針，包括先前的發言人劉宥彤，常常畫面都很爛，這其實都是在浪費媒體資源。

陳揮文指出，12日聯訪《中天新聞》記者張禹宣表現非常好！他向蔡沁瑜提問：「國民黨幫郭開特別條例，讓他可以參加初選。」顯然，蔡當下並沒想到會被問這個，因為過去都沒人提出尖銳問題，回道：「郭已經選擇退黨，過去就讓它過去。」這位記者追問：「所以，這個算過河拆橋嗎？」不料，蔡竟瞬間變臉，反問：「為何說是過河拆橋？」

陳揮文大讚，郭台銘幕僚向來被問「安全」問題，比如「月餅裡面會不會塞紙條」這種「芭樂問題」，幸好當日有《中天新聞》記者在場，真的表現很好！蔡沁瑜多次跳針反問：「你覺得哪裡是過河拆橋？」並且變臉加臭臉。該記者回道：「過往確實國民黨……」結果記者話沒說完，竟又被插嘴加跳針：「為什麼是過河拆橋？」記者回應：「中常委確實有提案，讓它可以參選……」蔡又插嘴：「對，哪裡是過河拆橋？」

不僅如此，陳揮文強調，蔡沁瑜此時已進入「暴走模式」，不斷跳針：「你可以告訴我，哪裡是過河拆橋嗎？」這是因為蔡已穿幫、講不出話，且臉色非常難看。更抓狂怒嗆：「今天郭先生對國民黨沒有任何一分虧欠，哪裡過河拆橋？」記者回道：「國民黨哪裡對不起郭台銘先生？」蔡反問：「那郭台銘哪裡對不起國民黨呢？」

最後，蔡沁瑜更反問該《中天新聞》記者：「請問您這樣子的問題，是什麼意思呢？」還嗆：「哪裡過河拆橋請您說清楚，謝謝！」陳揮文直言，蔡自己也當過記者，被提問理所當然還這樣反問，令人傻眼！結果不等記者回應，蔡已臉色鐵青打算離開，還一度走錯路，明顯就是自知理虧、說不出話。

陳揮文盛讚這位《中天新聞》記者，更提議下次就問蔡沁瑜，什麼叫「調和式民調」？哪一個民調專家做的？

(中時電子報)