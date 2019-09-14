國民黨總統參選人韓國瑜14日到台中市將狂掃21間宮廟鐵人拜廟行程，首站南屯區萬和宮，在清晨5點30分就有民眾聚集等候，「韓國瑜，當選！」、「總統選國瑜」8時許宮前廣場聚集穿著大批國旗衣民眾大喊口號，氣氛熱鬧滾滾。在第三站北屯紫微宮台中市長盧秀燕也再次與韓「燕子、禿子」合體展現團結氣勢。剛剛盧已抵達紫微宮，與韓會合同框，並強調挺韓參選的立場。
韓國瑜則揶揄總統蔡英文天天說20年經濟最好，但她到廟裡拜拜真的就沒有人，看看我們這邊，每個人的眼睛炯炯有神！
(中時電子報)
國民黨總統參選人韓國瑜14日到台中市將狂掃21間宮廟鐵人拜廟行程，首站南屯區萬和宮，在清晨5點30分就有民眾聚集等候，「韓國瑜，當選！」、「總統選國瑜」8時許宮前廣場聚集穿著大批國旗衣民眾大喊口號，氣氛熱鬧滾滾。在第三站北屯紫微宮台中市長盧秀燕也再次與韓「燕子、禿子」合體展現團結氣勢。剛剛盧已抵達紫微宮，與韓會合同框，並強調挺韓參選的立場。
韓國瑜則揶揄總統蔡英文天天說20年經濟最好，但她到廟裡拜拜真的就沒有人，看看我們這邊，每個人的眼睛炯炯有神！
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。