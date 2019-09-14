國民黨總統參選人韓國瑜14日到台中市將狂掃21間宮廟鐵人拜廟行程，首站南屯區萬和宮，在清晨5點30分就有民眾聚集等候，「韓國瑜，當選！」、「總統選國瑜」8時許宮前廣場聚集穿著大批國旗衣民眾大喊口號，氣氛熱鬧滾滾。在第三站北屯紫微宮台中市長盧秀燕也再次與韓「燕子、禿子」合體展現團結氣勢。剛剛盧已抵達紫微宮，與韓會合同框，並強調挺韓參選的立場。

韓國瑜則揶揄總統蔡英文天天說20年經濟最好，但她到廟裡拜拜真的就沒有人，看看我們這邊，每個人的眼睛炯炯有神！

國民黨2020總統提名參選人韓國瑜（右3）到台中進行寺廟之旅，14日上午在台中市長盧秀燕（右2）的陪同下來到北屯區紫微宮參拜，並力薦國民黨立委參選人李中（右1）、沈智慧（左3）、黃馨慧（左4）。（黃國峰攝）

國民黨2020總統提名參選人韓國瑜（右3）到台中進行寺廟之旅，14日上午在台中市長盧秀燕（左1）的陪同下來到北屯區紫微宮參拜。（黃國峰攝）

國民黨2020總統提名參選人韓國瑜，14日到台中走訪21個宮廟，上午到達北屯紫微宮時，被熱情韓粉包圍，韓國瑜透過人牆，伸手與一韓粉握手致意。（黃國峰攝）

(中時電子報)