國民黨總統參選人韓國瑜（右3）台中拜廟行程首站南屯區萬和宮。(陳淑芬攝）

「萬和宮，就是萬眾一心和睦相處」國民黨總統參選人韓國瑜14日在中市狂掃21間宮廟行程，首站在南屯區萬和宮，受到上千民眾擁簇迎接，「韓國瑜，凍蒜！」、「總統好」呼聲此起彼落，現場情緒激昂。

鴻海創辦人郭台銘日前宣布退出國民黨，為總統選情投下震撼彈。韓國瑜的台中市21間宮廟鐵人行程首站萬和宮，一早就陸續擠進上千名韓粉，穿著國旗裝、手持大小國旗，高喊「韓國瑜凍蒜！」、「總統好!」呼聲，此起彼落，展現熱情支持能量。

韓國瑜在熱情歡呼聲中致詞表示，他行程的第一站來到萬和宮，了解宮名意義是「萬眾一心、和睦相處」，韓國瑜亦有所指呼籲「團結」的開頭，就讓現場支持民眾給予萬情的歡呼及掌聲。

韓國瑜說，萬和宮已經有335年歷史，長期照顧弱勢團體等，令人敬佩，呼籲社會發揮媽祖精神，讓台灣社會愈來愈好。他並拉抬出席的立委參選人，向民眾請託「總統選韓國瑜，立委選國民黨候選人，台灣未來會更好！」

韓國瑜在萬和宮董事長蕭清杰及董監事、前台北縣長周錫瑋、立法委員沈智慧、顏寬恒、國民黨立委參選人黃馨慧、鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤及多名市議員等陪同下，進入正殿參香，短短幾公尺，在熱情支持群眾的擁簇下，結束祭拜萬和宮儀式，轉往緊鄰的文昌廟行程。

(中時 )