林哲熹也有開朗的一面。盧禕祺攝

俏皮活潑及酷帥剛毅。盧禕祺攝

林哲熹透露媽媽在金鐘頒獎典禮當晚會在台下替他加油打氣。盧禕祺攝

笑談「應思聰」比「林哲熹」還紅。盧禕祺攝

分享拍完《與惡》之後對自己的改變。盧禕祺攝

林哲熹坦言也會期待拿獎。盧禕祺攝

林哲熹詮釋思覺失調症患者非常傳神。公視提供

林哲熹（右）反問曾沛慈「為什麼是我」這場戲令人揪心。公視提供

27歲的林哲熹今年以《我們與惡的距離》入圍戲劇節目男配角獎，與溫昇豪、洪都拉斯、龍劭華、蔭山征彥入圍同獎項，林哲熹年紀最輕，不過奪獎呼聲頗高。他接受本報專訪，被問到是否有拿獎勝算？笑說端看評審喜歡什麼樣的風格，「《與惡》在這獎項有3個人入圍，誰得都會開心，畢竟是同一個團隊」。他感謝自己遇見了「應思聰」這個角色，如果重新選擇角色還是選它，他現在還沒想好感言，若有機會上台，希望藉由金鐘盛會好好感謝一路上幫助過他的人。

北藝大戲劇系畢業的林哲熹，學以致用成為演員，曾以短片《審判》在海外獲獎，在電影《自畫像》、《樂獄》、《狂徒》、電視劇《奇蹟的女兒》、《遺失的2分之1》都有截然不同演出。出道3年累積10餘部作品，雖不是一夕暴紅，也算不上苦熬多年，不過今年憑著《與惡》出色表演闖出名氣，也遇到一群前輩們分享人生經驗，對年輕演員的他何其幸運。他自己以更努力來看待這些幸運，也認為幸運不是運氣好，而是每個作品都帶給他不同收穫。

林哲熹回憶金鐘公布入圍當天爸媽在歐洲旅遊，媽媽從直播中看到他的名字，開心得在飯店裡跳躍。他哥哥是TRASH樂團吉他手頤原，爸媽給予尊重及開明態度，讓林哲熹與哥哥從小就有更多選擇，他一度衝撞體制，覺得念書沒意義，認為「學校教的大部分為了考試而不是知識」，高中時提出休學想法，不過爸媽希望他不要太冒險，最後還是把書念完，「我一直沒有非什麼不可，就看自己怎麼選擇，演員也是，常遇到不可控的事，但可以選擇要或不要」。

金鐘入圍前，林哲熹剛好拍攝新電影，同時也經歷一段低潮期，心思縝密的他在這階段停下來回頭看，累積了許多想法，「現在環境變化大，我不知道努力這件事還被看得那麼重要嗎，對我自己當然重要，但大環境來看，努力這件事反而好像沒那麼重要」。他透露自己一直有嚴重失眠問題，一個晚上可以醒來7、8次，腦子停不下來，他看過醫生，開了抗焦慮藥，但不想太依賴藥物，於是最近跟長輩學佛、靜心、控制呼吸，練習一些讓自己放鬆方法，提醒自己不要太多雜念，「我慢慢接受自己當下狀態，不論開心或不開心」。

林哲熹在《與惡》飾演的應思聰原本是前景大好的新銳導演，在罹患思覺失調症之後一夕崩塌，誤入幼稚園狹持幼童拍片引發騷動，被迫入院接受治療。一場在療養院用藥後副作用發作，無法控制全身肌肉，艱難開口對家人連說「對不起、對不起，我想回家…」的戲令人揪心。另一場在釣蝦場失控與人起衝突，他藉著酒意對姊姊問出沉痛一句「為什麼是我」？林哲熹認為這場戲表現了應思聰的脆弱，應是獲得評審青睞原因。

和應思聰最像地方？林哲熹不假思索地說：「執著吧，應思聰堅持想拍好的電影，拍一直不好，好像整個世界都在跟它對抗，這點跟我很像，通常我想做一件事，我就會想要把它做到極致，這也是我以前會暴衝原因，明明就有更好的可以做，為什麼大家不盡力往更好的靠近，如果我們的目標設定在150分，我們才有機會靠近100分，因為我們永遠都有可以更好的空間和想像，目標設得遠，我們才有機會走得更遠」。

林哲熹笑認以前想法直接、個性暴衝、脾氣也不好，「以前在學校排戲，大家都沒有準備好，我就覺得幹嘛浪費時間，我氣得說如果這樣，我們就直接演出見、不用排了，大家傻眼」；他也在課堂上和老師有觀念上歧見產生爭執，「我沒有覺得老師一定對，所以會衝動表達自己意見，當時覺得溝通是希望對方理解我的意思、不是要贏你，以前用的方式不是達到讓對方理解的最好方式，現在會停下來想一下有沒有更好的溝通方式」。以前亂闖、亂暴衝，得罪過的人對他很包容，反而說「你長大了」，他很感謝身邊的人讓他變成更好的自己。

對於表演這件事，林哲熹可以完全投入身心與之拚搏。他坦言在拍完電影《狂徒》時，他似乎開竅了，有了一套新的表演方法但不太確定，於是在《與惡》實驗這方法。「開拍前，我的情緒和狀態像雲霄飛車一直上上下下，開拍之後還滿平穩的，因為找到了最觸動我的核心，只要包圍這核心做這角色就好，所以我沒讓自己陷入太深或處於爆炸狀態，我反而用更多的同理詮釋這角色」。

他當時因專注力非常集中、沒有雜念，所以上戲時，情緒可以很快的爆發到極端，也可以往下到最深沉，攝影組工作人員當時還好奇問：「你是怎麼做到的，為什麼一喊Action，你可以變另一個人，一卡就馬上回來。」他認為是應思聰這角色可以讓他這樣「實驗」，「如果我陷進去，反而不會幫助表演這角色，會變成只是很多張揚情緒狀態，但沒有心理過程」。他「玩」角色漸漸有了心得，並且愈來愈熟悉，「這也算是我的創作，是演員的小確幸」。

林哲熹飾演過偏執藝術家、受刑人、混混、憂鬱文青和搬運工人等，演過的角色，住進他的身體裡，他是這樣看待角色的：「每個角色就像朋友，密集相處半年，殺青就像是永遠不會再見這個朋友了，可是相處時的習慣、想法，還是會一直留在心中。」哪個角色最貼近自己？他說，都有某部分的自己，「有時角色也會影響我，比如拍完《遺失的2分之1》，我變成很愛亂開玩笑，以前的我不是這樣，但變成愛開玩笑的自己也沒有不舒服，我覺得我和角色一直在交疊、穿插著」。

拍完《與惡》對他最大影響是「感受別人也看見自己」，這世界不是非黑即白，現在他遇到很多事懂得換位思考、停下來想各自的難處，「就像男配角獎項每個人都有非常需要得獎的原因，不管誰得，當然我也很希望我得，但誰得都好，都不容易」。重新選擇角色，林哲熹還是想挑戰應思聰，除此之外，最想詮釋陳妤飾演的李大芝，「大芝的角色非常複雜，她背負這身分的原罪，角色有太多面向，很有挑戰性。」

當時拍完《與惡》，殺青後的2天，林哲熹馬上投入《遺失的2分之1》，時隔半年多，體內現在已「洗掉」了應思聰，「畢竟已經歷過幾個角色了，我自己認知上沒有抽不抽離，它是一種狀態，就像一段旅程，去了一個國度或新的環境，角色也是，經歷過之後，看待世界都不太一樣。」

他的眼神帶點邪氣、臉蛋線條剛毅，這3年大多飾演沉重、甚至被笑虧是「很衰」的角色，未來還想挑戰哪種類型？他笑說：「我也想帥一次，其實沒排斥什麼不演，每個角色都有它挑戰地方，高富帥也有它迷人之處，來的角色雖然都偏沉重，但跨度大，很開心大家對我的想像還滿多面」。

演完《與惡》之後，林哲熹的生活一切如常，他甚至以「超級沒有改變」來形容，「現階段我當然還是工作愈來愈好、被大家認識，這對我來說滿重要」。他坦言被大家認識很開心，但一般觀眾認識他的還是少，以社群流量來說，雖然比他原本增加了很多，「但原本我就少得很離奇，可能我每個作品角色都不太一樣，大家並不會串起來是同一個人，路上也很難有人認出我，因為我和應思聰也長得不太一樣，大家可能知道暴紅的是應思聰，但大家沒有真的認識林哲熹，所以大家一直說暴紅，其實真的沒有」。

他生活如常，感情也如常，大她幾歲的女友不是圈內人，他低調不願多談。感嘆演員身邊的親人都很辛苦，「我爸媽也常看不到我，那也沒辦法，只能從這模式裡找到平衡」。坦言過程中和女友會有討論、爭執，但表演是他最喜歡做的事，只能多溝通，他淡然地說：「這就要彼此信任和緣份，活著很難，大家都不要太強求，還高興就在一起，不高興就不要勉強，工作上也是這樣，大家都不知道明天會發生什麼事，何必多想困擾自己，做好眼前的事就好。」

(中時 )