身為美國男籃連兩屆奧運金牌成員之一的「小飛俠」布萊恩，親眼目睹美國隊在今年世界盃落到只能去打第7、8名排名賽地步，讓他不禁感概表示，「回顧1992年巴塞隆納奧運，那支夢幻一隊稱霸世界的時代結束了，現在的美國隊很艱難！」

「現在不是其他國家追趕美國隊的問題，而是很多國家已經追上美國隊，」布萊恩說，「現在美國隊到了會贏幾場，也會輸幾場的階段，這就是現狀，下一屆美國男籃的成員備感壓力與挑戰，無論是想完成救贖或其他目標都不容易。」

「回憶2008年北京奧運，當時我們經歷了如同地獄般的第4節，才好不容易擊敗西班牙，可是當時我們實力很強，都還需要後半段發力才能贏球，」布萊恩說，「所以就事論事，就算我們把最強球員派來世界盃，仍會面臨嚴苛的挑戰。」

就算布萊恩都這樣說了，只是回顧2006年日本世錦賽，美國隊只拿第6，接著北京奧運派出「夢幻八隊」成功奪金完成救贖，如今隨著美國隊又在世界盃面臨空前挫敗，明年東京奧運勢必捲土重來，卻有多少球星願意真正投入呢？

(中時電子報)