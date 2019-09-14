英國前首相卡麥隆（David Cameron）今天說，他不後悔舉行英國脫歐公投，但指稱現任首相強生（Boris Johnson）在當初拉票期間行徑「太過惡劣」。

52歲的卡麥隆2016年率領留歐陣營，爭取讓英國留在歐洲聯盟（EU），但選民在公投以52%對48%決定脫歐。他在英國「泰晤士報」（The Times）今天刊登的訪問中表示，曲折艱辛的脫歐談判「讓人看得難受」，卸任後他「鬱鬱寡歡」。

卡麥隆擔任英國首相6年，在2016年英國脫歐公投結束後辭職，之後大多沒有發表自己的觀點。他的回憶錄「鄭重聲明」（For The Record，暫譯）在外界千呼萬喚下將於19日出版。

卡麥隆說，他現在擔任首相的老同學強生，在公投前身任脫歐陣營主將時，「行徑太過惡劣」。

英國將於10月31日脫歐。卡麥隆說，無協議脫歐是「糟糕的結果」，不應該往這個方向走，他會支持國會議員駁回的退出協議，並說二次公投仍在選項中。

卡麥隆說：「我不認為可以排除這個選項，因為我們現在進退維谷。我不是在說會發生或應該出現什麼結果。我只是在說，我們不能斷然把選項排除，因為我們必須找到一些辦法突破僵局。」

卡麥隆告訴「泰晤士報」，針對英國與歐盟關係舉行公投，一直都是政治人物承諾的事，英國現在陷入脫歐派與留歐派之間的嚴重分歧，這種現象早在英國出乎意料決定脫歐前就存在了。

卡麥隆說：「在脫歐公投前，這個國家對於我們是否應該留在歐盟，早就出現分歧。」

他說：「這個問題必須解決，我以為公投時機即將到來，所以最好試圖做些必須做的改革，舉行公投。」

卡麥隆說：「但我接受了爭取留歐失敗的結果。我知道有些人非常憤怒，因為他們不想脫離歐盟，我也不想。」

(中央社)