新北市長侯友宜今（14日）上午視察時表示，對這些事情不是很了解，目前還是專心拚市政。（葉書宏攝）

《中國時報》報導，國民黨提名總統參選人韓國瑜有意找前新北市長朱立倫搭配，但進度停滯不前，連居中協調的高雄市副市長李四川都深感無力已暫停聯繫。對此，新北市長侯友宜今（14日）上午視察時表示，對這些事情不是很了解，目前還是專心拚市政。

侯友宜今（14日）上午9時許，由立委林德福、新北市副議長陳鴻源、市議員連斐璠、羅文崇及地方里長等陪同前往永和區林森路視察FG幹線排水箱涵擴大工程。

媒體詢問關於「韓朱配」問題，侯友宜表示，對這些事情不是很了解，這段時間都和立委林德福、市議員們拚市政建設，「過程完全不了解，不知道狀況如何。」

侯友宜表示，先把關心的市政、民眾苦及所苦的問題能夠趕快給它解決，他相信這才是民眾希望市長要做的事情，大家好好做，謝謝大家。

另外，關於韓國瑜今（14日）與台中市長盧秀燕合體，侯下午剛好沒有公開行程，是否會前往台中站台，對此，侯友宜說，公開行程也許只有2個、3個，其實不公開行程絕對超過公開行程。

侯友宜表示，今（14日）下午要去郊區視察交通，連續假期第2天，第1天高峰期因為返鄉，第2天則是會前往觀光景點，昨已經掌握部分交通有一點點壅塞，會去視察郊區的觀光景點交通，「今天其實我也是很忙，謝謝大家都很關心！」

(中時 )