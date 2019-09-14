燕子禿子同台!盧秀燕現身紫薇宮力挺韓國瑜

《天下雜誌》10日公布「縣市長施政滿意度」調查，被質疑「用前任來檢視現任者」，引發大批韓粉不滿；對此，高雄市長韓國瑜在台中北屯紫微宮與台中市長盧秀燕同台時表示，2018年他與盧都「只當了市長7天」，就被評比為倒數第一以及第二名，「真的是頭殼壞去」！

《天下雜誌》日前雖澄清，表示「幸福城市大調查」和「縣市長施政滿意度」並非使用同一個調查資料，但縣市長滿意度調查爭議，仍餘波盪漾。韓國瑜今在參拜台中紫微宮時表示，日前還有民進黨的立法委員、市議員到高雄市府找他抗議，韓認為他們應該到總統府，去跟陳菊前市長抗議！也歡迎台中市民到交通部，跟前市長林佳龍抗議！

韓國瑜也為站在一旁的盧叫屈表示，盧秀燕市長已經做到「流鼻血」了，台中的空氣也改善、看的到藍天了，現在綠營為了抹黑已經不擇手段了，使用80%的2018年資料都要用來抹黑，韓呼籲各位市民，相信自己選擇了一個認真、努力的好市長。

(中時電子報)